«Норвич» — «Эвертон». Прогноз: Пукки, Ришарлисон и Сигурдссон возьмутся за старое

24 июня «Норвич Сити» примет «Эвертон» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.14.
Букмекерские коэффициенты на матч «Норвич Сити» — «Эвертон»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.
Анализ и прогноз матча «Норвич Сити» — «Эвертон» (24.06.2020)
Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовали остальные клубы. До конца сезона участникам осталось провести по восемь встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.
«Норвичу» в первом матче после длительного перерыва выпало принимать «Саутгемптон». В первом тайме хозяева ещё держались, но после перерыва пропустили три безответных мяча, что, в целом, закономерно. Статистика ударов по воротам — 22:9, а в створ ворот 9:1 в пользу гостей. Никаких вопросов по заслуженности исхода нет.
«Канарейки» по-прежнему замыкают турнирную таблицу английской Премьер-лиги. За 30 туров у них получилось набрать всего 21 балл, а потому спастись будет крайне тяжело. До спасительного 17-го места не хватает шести пунктов, но конкурентов предостаточно.
«Эвертону» повезло возвратиться в большой футбол мерсисайдским дерби с «Ливерпулем». Бригада Юргена Клоппа привычно забрала себе мяч и контролировала игру: один процент владения мячом говорит о многом (70-30 в пользу красных). Ответить точным ударом подопечные Карло Анчелотти своему оппоненту не смогли, хотя моменты имелись, зато оставить свои ворота нетронутыми — запросто. Как итог, нулевая ничья с лидером АПЛ. Результат более чем достойный.
В турнирной таблице чемпионата Англии «ириски» идут на 12-м месте, набрав 38 баллов. До еврокубковой зоны, конечно, далековато (восемь пунктов), но чем чёрт не шутит. Плотность календаря, наверняка, вынудит конкурентов ошибаться, требуется не допускать осечек самим.
И теперь «Эвертону» представится возможность укрепить свои позиции. Клубу предстоит выезд к аутсайдеру чемпионата Англии «Норвич Сити», который до сих пор не может найти свою игру и заметно уступает по уровню состава. Но на наш взгляд, стоит обратить внимание на статистику личных встреч между командами.
Дело в том, что у «ирисок» тут нет преимущества. За 11 встреч между собой соперники приобрели по три победы и скатали пять ничьих. Любопытно также и то, что единственная гостевая победа «канареек» в текущем сезоне случилась как раз над «Эвертоном». Пусть он тогда и выглядел гораздо хуже.
Впрочем, сейчас «Норвич» будет играть дома, а в Норидже ему не забивал только ленивый. В 15 домашних матчах команда пропустила 29 мячей, то есть практически две штуки за игру. Однако у «скаузеров» с выездом тоже проблемы. В 15 гостевых поединках «Эвертон» пропустил аж 31 мяч, то есть чуть больше двух штук за игру.
«Канарейки» же играют сами и дают играть другим, а потому ждём голов в обе стороны. Ставка «обе забьют» за коэффициент 1.73 при таких раскладах смотрится вполне нормально. Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за коэффициент 2.11. Всё таки «Эвертон» выйдет на поле фаворитом.
Прогноз и ставки на матч «Норвич Сити» — «Эвертон»
«Норвич Сити» совсем плох: в 15 домашних матчах он пропустил 29 мячей. «Эвертон», конечно, выйдет фаворитом, но у него с выездами тоже не всё гладко. За 15 гостевых игр «ириски» пропустили аж 31 мяч. «Канарейки» играют сами и дают играть другим, а потому ждём открытого футбола. И голов в обе стороны.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.73.
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