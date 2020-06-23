«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Милинкович-Савич не отпустят «Ювентус»

Букмекеры считают римлян аутсайдером, хотя они не проигрывали в Серии А с сентября.

24 июня «Аталанта» и «Лацио» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 24 июня «Аталанта» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча Серии А «Аталанта» — «Лацио» (24.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Среда обещает получиться насыщенной, запланированы три матча 27-го тура. Гвоздём программы однозначно станет встреча в Бергамо, где местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» примет «Лацио».

Собственно, это центральная игра всего 27-го тура, поскольку обе команды на данный момент находятся в зоне Лиги чемпионов. Римляне уже никуда из неё не денутся, так как запас солидный. Их амбиции гораздо выше — впервые за долгие годы имеется реальная возможность выиграть скудетто.

Сейчас расклад такой: 62 очка и чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от «Ювентуса» составляет четыре пункта, но туринцы свой поединок в 27-м туре уже провели. Дальше всё спокойно — «Интер» отстаёт на пять баллов, «Аталанта» — на 11, а замыкающая топ-5 «Рома» — на 17.

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Основная проблема связана с отсутствием игрового тонуса у подопечных Симоне Индзаги. Скажем, «Наполи» и «Ювентус» перед возобновлением Серии А успели провести по два матча в Кубке Италии, а «Интер» и «Милан» — по одному. Бьянкочелести вылетели ещё в четвертьфинале, а потому сказать об их состоянии что-то определённое нельзя.

«Аталанта» уже успела отметиться, разгромив в перенесённом матче 25-го тура «Сассуоло». Никаких проблем с крепким середняком не возникло: уже к 37-й минуте преимущество достигло трёх мячей, после чего клуб из Бергамо сбавил обороты и стал беречь силы. В оставшееся время соперники обменялись голами (4:1).

У «богини» положение не столь устойчивое. Чётвертое место — это хорошо, вот только «Рома» находится всего в шести очках позади и явно сделает всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Календарь непростой (впереди «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Интер»), так что придётся передвигаться по минному полю.

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Букмекеры отдают заметное предпочтение подопечным Джан Пьеро Гаспеини, что вызывает определённый вопрос. Нет, «Аталанта» действительно хороша и в этом нет никаких сомнений. Вот только «Лацио» перед приостановкой сезона сносил всё на своём пути, а предыдущее поражение в национальном первенстве потерпел аж 25 сентября.

Кроме того, римляне великолепно выступают на выезде. Восемь побед, две ничьих и два поражения в 12 матчах, разница голов — 21:13. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей: в девяти предыдущих случаях они потерпели всего два поражения при пяти победах. Потому будем играть от «Лацио».

Даже классическая ставка Х2 доступна за вполне нестыдный коэффициент 1.78. Если хотите увеличить потенциальную прибыль, подумайте о двух вариантах — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.18 и «гости откроют счёт» за 2.27.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» — «Лацио»

«Лацио» проведёт первый матч после карантина, а потому судить о состоянии команды сложно. Но до паузы она выглядела великолепно — шла нога в ногу с «Ювентусом» и не проигрывала в чемпионате Италии с сентября. Кроме того, в девяти предыдущих очных встречах с «Аталантой» бьянкочелести добыли пять побед при двух поражениях. Возьмём Х2.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.78.