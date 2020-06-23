История помощи: о благотворительной программе ФОНБЕТ по борьбе с коронавирусом

В марте акционерами БК ФОНБЕТ было принято решение оказать адресную помощь благотворительным фондам и медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. На эти цели компания выделила до конца мая 30 млн рублей, определив приоритетом ФОНБЕТ масштабный благотворительный проект – «Ставка на добро». К середине мая сумма дополнительных отчислений выросла еще на 20 млн рублей и составила 50 млн.

ФОНБЕТ уделяет особое внимание контролю реализации программы «Ставка на добро»

Компания определила список потенциальных адресатов и выделила тех, кому была необходима срочная помощь. На специальный электронный адрес dobro@bkfon.ru приходили призывы о помощи, которые оперативно рассматривались сотрудниками ФОНБЕТ. Таким образом компания наладила обратную связь с возможными адресатами и получила наиболее полное представление о ситуации в учреждениях, нуждающихся в помощи.



Руководитель направления благотворительности ФОНБЕТ Никита Иванов:



«Пришло осознание, что в нашей поддержке во многом нуждаются именно регионы – городские, районные и сельские учреждения здравоохранения и учреждения социальной защиты: детские дома и дома-интернаты, дома престарелых, хосписы, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, люди без определенного места жительства. Иными словами, самые незащищенные, группа риска номер один – ведь было известно, что вирус легко поражает людей пожилых и людей со слабым иммунитетом».



ФОНБЕТ обеспечил жесткий контроль на всех этапах реализации программы: от договоренностей с поставщиками до полной отчетности о расходовании предоставленных средств. По завершении начальных работ в рамках проекта ФОНБЕТ создал страницу с постоянно обновляющимися сведениями об адресатах и оказанной помощи.

ФОНБЕТ снабжает адресатов всем необходимым: от средств защиты до горячих обедов и кулеров с водой

В ходе реализации программы ФОНБЕТ регулярно снабжает медицинские и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты. Множество учреждений по всей России испытывают острую нехватку масок, защитных халатов, бахил, респираторов, дезинфицирующих средств. ФОНБЕТ помог обеспечить СИЗ больницы, поликлиники, дома престарелых и дома-интернаты в десятках регионов страны. На средства компании были приобретены горячие обеды для сотрудников медучреждений, раскладушки, постельное белье, кулеры для питьевой воды.

В рамках программы ФОНБЕТ обеспечивает особую поддержку пожилым людям и детям с инвалидностью

ФОНБЕТ сотрудничает с благотворительными фондами «Старость в радость», «Память поколений», организацией «Справедливая помощь доктора Лизы». Совместно с этими учреждениями компания наладила адресную помощь пожилым людям, ветеранам спорта и людям без определенного места жительства. Также ФОНБЕТ оказывает помощь детским приютам, домам-интернатам для детей с инвалидностью, школам при монастырях и церквях. Помощь ФОНБЕТ не прекращается – впереди еще много задач, которые требуют оперативного решения.