История помощи: о благотворительной программе ФОНБЕТ по борьбе с коронавирусом

В марте акционерами БК ФОНБЕТ было принято решение оказать адресную помощь благотворительным фондам и медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. На эти цели компания выделила до конца мая 30 млн рублей, определив приоритетом ФОНБЕТ масштабный благотворительный проект – «Ставка на добро». К середине мая сумма дополнительных отчислений выросла еще на 20 млн рублей и составила 50 млн.
ФОНБЕТ уделяет особое внимание контролю реализации программы «Ставка на добро»
Компания определила список потенциальных адресатов и выделила тех, кому была необходима срочная помощь. На специальный электронный адрес dobro@bkfon.ru приходили призывы о помощи, которые оперативно рассматривались сотрудниками ФОНБЕТ. Таким образом компания наладила обратную связь с возможными адресатами и получила наиболее полное представление о ситуации в учреждениях, нуждающихся в помощи.
Руководитель направления благотворительности ФОНБЕТ Никита Иванов:
«Пришло осознание, что в нашей поддержке во многом нуждаются именно регионы – городские, районные и сельские учреждения здравоохранения и учреждения социальной защиты: детские дома и дома-интернаты, дома престарелых, хосписы, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, люди без определенного места жительства. Иными словами, самые незащищенные, группа риска номер один – ведь было известно, что вирус легко поражает людей пожилых и людей со слабым иммунитетом».
ФОНБЕТ обеспечил жесткий контроль на всех этапах реализации программы: от договоренностей с поставщиками до полной отчетности о расходовании предоставленных средств. По завершении начальных работ в рамках проекта ФОНБЕТ создал страницу с постоянно обновляющимися сведениями об адресатах и оказанной помощи.
ФОНБЕТ снабжает адресатов всем необходимым: от средств защиты до горячих обедов и кулеров с водой
В ходе реализации программы ФОНБЕТ регулярно снабжает медицинские и социальные учреждения средствами индивидуальной защиты. Множество учреждений по всей России испытывают острую нехватку масок, защитных халатов, бахил, респираторов, дезинфицирующих средств. ФОНБЕТ помог обеспечить СИЗ больницы, поликлиники, дома престарелых и дома-интернаты в десятках регионов страны. На средства компании были приобретены горячие обеды для сотрудников медучреждений, раскладушки, постельное белье, кулеры для питьевой воды.
В рамках программы ФОНБЕТ обеспечивает особую поддержку пожилым людям и детям с инвалидностью
ФОНБЕТ сотрудничает с благотворительными фондами «Старость в радость», «Память поколений», организацией «Справедливая помощь доктора Лизы». Совместно с этими учреждениями компания наладила адресную помощь пожилым людям, ветеранам спорта и людям без определенного места жительства. Также ФОНБЕТ оказывает помощь детским приютам, домам-интернатам для детей с инвалидностью, школам при монастырях и церквях. Помощь ФОНБЕТ не прекращается – впереди еще много задач, которые требуют оперативного решения.
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