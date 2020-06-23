«Реал» — «Мальорка». Прогноз: Азар, Бензема и Кроос не пустят «Барселону» на первое место

24 июня «Реал» и «Мальорка» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Мальорка»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 24 июня «Реал Мадрид» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.40, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.30

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал» — «Мальорка» (24.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры продолжится в среду, 24 июня, тремя играми. Самая поздняя из них стартует в 23:00 мск в Мадриде, где местный «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» примет «Мальорку».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают диаметрально противоположные задачи. Для «сливочных» рестарт сезона сложился замечательно. Три победы подряд и девять очков из девяти возможных, хотя соперники были далеко не самыми простыми.

Для начала досталось «Эйбару» — три гола к 37-й минуте, переход в режим экономии энергии, 3:1. Затем настал черёд «Валенсии» — гости продержались час, но всё же дрогнули. Ошибка Гамейро привела к быстрой атаке, счёт открылся, а дальше подопечные Зинедина Зидана довели дело до логического завершения (3:0).

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Самое сложное осталось на десерт, ведь визит в Сан-Себастьян таит серьёзную угрозу для любого клуба. Здесь пришлось изрядно попотеть, однако итог вопросов не вызвал (2:1). «Королевский клуб» действительно смотрелся интереснее, создал больше и закономерно забрал три очка.

Естественно, вслед раздались разговоры о судействе, хотя по факту арбитры отработали вполне нормально и разобрались в подавляющем большинстве эпизодов. Трёх побед хватило для того, чтобы снова стать хозяевами собственной судьбы. Дело в том, что «Барселона» едва унесла ноги от «Севильи» (0:0).

Теперь у двух грандов по 65 очков, однако на стороне мадридцев преимущество по личным встречам. Все остальные находятся слишком далеко и в борьбу за титул уже не вмешаются. Единственное — победа в Сан-Себастьяне омрачилась повреждением Серхио Рамоса, получившего ушиб левого колена.

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Травма оказалась несерьёзной и вскоре капитан вернётся в строй, однако ближайший поединок он всё же пропустит. Впрочем, соперник не самый опасный. С таким «Реал» должен справляться и без Рамоса. «Мальорка» находится в зоне вылета, собрав за 30 туров всего 26 очков.

Это 18-е место в турнирной таблице, хуже только «Леганес» и «Эспаньол». Положение становится угрожающим, ведь отставание от 17-й строчки составляет три очка. «Островитяне» после возобновления сезона зацепили лишь один балл: получили разгром от «Барселоны» (0:4), уступили «Вильярреалу» (0:1), а затем не сумели одолеть в родных стенах «Леганес» (1:1).

Собственно, на своём поле «Мальорка» выступает неплохо и худо-бедно навязывает борьбу, а вот на выезде всё очень грустно. Жалкие пять очков в 14 играх при разнице мячей 12:31 — это наихудший показатель во всём чемпионате Испании, причём с заметным гандикапом. Понятно, что мадридцы идут у букмекеров явным фаворитом.

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В то же время лезть в огромные форы не хочется. График невероятно плотный, времени на восстановление нет, а впереди у «Реала» выезд в Каталонию к бьющемуся за выживание «Эспаньолу». Какую-то ротацию Зинедин Зидан наверняка проведёт, так что сценарий поединка с «Эйбаром» вполне способен повториться. Агрессивный дебют в надежде получить фору, чтобы дальше спокойно контролировать ситуацию и экономить силы.

Потому нам нравятся два варианта. Первый — гол в стартовые 15 минут за 2.65. Второй — обе забьют за 2.08. Логика простая: без Серхио Рамоса проблемы в центре обороны у фаворита непременно возникнут, нехватка сыгранности и взаимопонимания наверняка подарит гостям пару-тройку лишних моментов. Можно даже рассмотреть П1 + обе забьют за 2.69.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги 24 июня «Реал Мадрид» — «Мальорка»

Расклад прост: «Реал» одержал три победы подряд и вышел на первое место, имеет колоссальное преимущество по уровню исполнителей, но остался без Серхио Рамоса. Проблемы в центре обороны наверняка возникнут, однако «Мальорка» в 14 выездных матчах Примеры зацепила всего пять очков. На гол «островитяне», может, и сподобятся, но помочь каталонцам им вряд ли удастся.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 2.65.

Ставка №2: обе забьют за 2.08.

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