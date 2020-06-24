«Бёрнли» — «Уотфорд». Прогноз: Уэлбек, Дини и Клеверли не получат помощи от Джея Родригеса

25 июня «Бёрнли» и «Уотфорд» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Уотфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Бёрнли» оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Уотфорд»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии 25 июня «Бёрнли» — «Уотфорд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Бёрнли» — «Уотфорд» (25.06.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса! Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 9 марта, а 17 июня произошёл долгожданный камбэк. Естественно, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Первый полноценный тур уже завершён, все команды провели как минимум по одному матчу. Программа 31-го тура завершится в четверг, 25 июня, тремя матчами. В Бёрнли местный одноимённый клуб на стадионе «Терф Мур» примет «Уотфорд», начало запланировано на 20:00 мск.

Обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы английской Премьер-лиги, вот только назвать их прямыми конкурентами никак нельзя. Дело в том, что «Бёрнли» уже успел решить задачу-минимум на сезон, оказавшись на безопасном отдалении от зоны вылета в Чемпионшип.

Сейчас «кларетные» занимают 11-е место, имея в активе 39 очков. Ни о какой борьбе за попадание в еврокубки речи не идёт, слишком уж сильны конкуренты. Однако сражение за выживание определённо не грозит. Открывающий зону вылета «Борнмут» после 30 туров отстаёт аж на 12 очков.

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Сказать что-то конкретное о готовности подопечных Шона Дайча сложно. Они провели после паузы всего один поединок — в гостях у «Манчестер Сити». С мячом практически не встречались, за 90 минут сподобились ровно на один удар (да и тот пришёлся мимо створа) и закономерно проиграли со счётом 0:5.

А вот «Уотфорд» находится в эпицентре борьбы за выживание. 28 очков, 16-е место в турнирной таблицы, один балл отрыва от зоны вылета. На таком фоне каждое поражение стоит особенно дорого. «Шершни» в субботу сумели остановить в родных стенах замыкающий топ-3 «Лестер Сити» (1:1).

Долгое время игра шла практически без ворот, зато развязка получилась инфарктной. На 90-й минуте «лисы» после блистательного удара Бенджамина Чилвела вышли вперёд, а уже в компенсированное время Крэйг Доусон точно пробил через себя. В целом результат следует считать справедливым.

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Подопечные Найджела Пирсона на территорию не претендовали, но свою работу выполнили исправно. Действовать вторым номером они умеют, проблем с организацией не видно. Моментов у соперника оказалось совсем немного: забросы и подачи сняли, заблокировали несколько ударов, контролировали подборы.

И вот что получается. Крепкий середняк АПЛ, традиционно способный попить кровушки в родных стенах даже у признанных фаворитов, идёт аутсайдером в букмекерских линиях в домашнем матче с претендентом на вылет в Чемпионшип. Дело, разумеется, в мотивации. «Бёрнли» уже ничего не надо, а вот «Уотфорд» будет рвать и метать.

Тут надо бы добавить, что цифры с этим мнением не согласны. «Шершни» в 15 выездных встречах сезона одержали всего две победы и набрали 10 очков при кошмарной разнице мячей 11:27. История противостояния тоже говорит не в пользу гостей — всего две победы в девяти битвах с «Бёрнли». Потому мы бы выбирали между двух ставок.

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Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.30. Команды сопоставимы по уровню исполнителей, да и мирный исход их в принципе устроит. И предложение попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Дело в том, что в девяти очных встречах между «Бёрнли» и «Уотфордом» лишь однажды забивалось более трёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Бёрнли» — «Уотфорд»

«Шершни» в 15 выездных встречах сезона одержали всего две победы и набрали 10 очков при кошмарной разнице мячей 11:27. История противостояния тоже говорит не в пользу гостей — всего две победы в девяти битвах с «Бёрнли». Подопечные Шона Дайча редко проигрывают в родных стенах аутсайдерам, так что возьмём 1Х через общий низ за двойку.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.