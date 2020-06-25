«Брентфорд» — «Вест Бромвич». Прогноз: Гиббз и Чарли Остин дадут зайти коэффициенту 3.30

26 июня «Брентфорд» сыграет с «Вест Бромвичем» в матче 39-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Брентфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех «Вест Бромвича» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Вест Бромвич»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 26 июня «Брентфорд» — «Вест Бромвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Брентфорд» — «Вест Бромвич» (26.06.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Один полный тур уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз: Фекир, Гуардадо и Бартра помогут худшему клубу Ла Лиги Четыре предыдущие очные встречи завершились вничью.

Программа 39-го тура откроется в пятницу одним-единственным поединком. Зато каким! Отношения будут выяснять два претендента на повышение в классе. «Брентфорд» в Лондоне на стадионе «Гриффин Парк» сразится с «Вест Бромвич Альбион», начало запланировано на 21:45 мск.

«Брентфорд» долгое время находился в топ-2, а вот перед паузой результаты просели. Команда выдала отрезок из пяти встреч без побед. Разумеется, конкуренты воспользовались ситуацией и ушагали вперёд. Зато с карантина «пчёлы» вышли наилучшим образом, обыграв на выезде прямого конкурента.

Досталось «Фулхэму» (2:0). На самом деле игра получилась абсолютно равной и закономерна шла к ничьей, пока на 88-й минуте Мохамед Саид Бенрахма не открыл счёт. «Дачникам» терять было ничего, они без оглядки попёрли вперёд и пропустили второй гол уже в компенсированное время.

«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Силлессен, Флоренци и Черышев не совладают с «оружейниками» В четырёх предыдущих выездных матчах с «Эйбаром» «летучие мыши» набрали всего два очка.

Подопечные Томаса Франка располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от «Фулхэма» на один пункт. Шансы на выход в плей-офф за третью путёвку в элиту отличные. Для этого нужно попасть в топ-6, а идущий седьмым «Кардифф Сити» находится в шести очках.

А вот подняться в АПЛ напрямую будет нелегко, поскольку дуэт лидеров оторвался на восемь баллов. Одним из них как раз является «Вест Бромвич», опережающий «Лидс Юнайтед» по дополнительным показателям. Правда, первый тур после долгого перерыва сложился для «дроздов» не лучшим образом.

В родных стенах они не смогли дожать средненький «Бирмингем Сити» (0:0), хотя владели ощутимым преимуществом. Это видно даже по статистике: 20:7 по ударам, 67:33 по проценту владения мячом, 12:3 по угловым. Не хватило самого главного — хладнокровия в завершающей стадии.

«Брага» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: берём коэффициент 2.50 на матч в Португалии В пяти предыдущих очных встречах «Брага» набрала 13 очков при разнице голов 11:2.

Букмекеры отдают предпочтение «пчёлам», что вызывает определённые сомнения. Дело в том, что «Вест Бромвич» набрал на выезде даже больше очков (39), чем ближайший соперник — дома (35). «Дрозды» потерпели в 19 выездных поединках всего два поражения, последнее из которых датировано январём. Плюс 11 побед и шесть ничьих.

Ещё один важный момент — статистика очных встреч. ВБА никогда не проигрывал «Брентфорду» — одна победа и две ничьих в трёх матчах. Что любопытно, во всех случаях планка тотала устояла (1:1, 1:0 и 1:1). Чего-то подобного ждём и на этот раз. После паузы созидать тяжелее, да и цена ошибки высока. Предпосылок для града голов не видно.

Потому комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10 смотрится замечательно. Но есть и вариант посмелее — лобовая ничья за 3.30. Соперники сопоставимы по общему уровню, а главное — мирный исход их вполне устроит.

«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт увязнут на 10-м месте в АПЛ В матче со «святыми» лондонцам не смогут помочь сразу семь футболистов.

«Дрозды» сделают ещё один шажок к АПЛ (запас позволяет довольствоваться ничьей), а «пчёлы» — к зоне плей-офф (всё равно шансы попасть в топ-2 скромны). Если к середине второго тайма счёт окажется равным, вряд ли кто-то станет форсировать события.

Прогноз и ставка на матч «Брентфорд» — «Вест Бромвич Альбион»

Лидер Чемпионшипа в гостях у четвёртой команды турнира. «Вест Бромвич» великолепен на выезде — 11 побед, шесть ничьих и всего два поражения. Кроме того, статистика очных встреч на его стороне — ничьи и две победы в трёх поединках. На наш взгляд, «дрозды» зацепят очки в низовом матче. Можно даже проверить лобовую ничью, которая устроит обе стороны.

Ставка: ничья за 3.20.

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