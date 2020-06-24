«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Лэмпард и Гвардиола обойдутся без автобусов

25 июня «Челси» примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ман Сити»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Манчестер Сити» (25.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по одному-двум матчам, осталось провести семь-восемь. Плотность календаря настолько высока, что местами придётся играть на третий день. Было решено, что все оставшиеся игры пройдут без болельщиков на трибунах.

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«Челси» после рестарта чемпионата Англии провел одну игру и сумел набрать три очка. В гостях была обыграна «Астон Вилла» (2:1). Любопытно, что хозяева даже открыли первыми счёт незадолго до перерыва и на второй тайм вышли с преимуществом. Однако удачное появление Кристиана Пулишича со скамейки запасных оживило атаку гостей и принесло им победу.



Этот успех в сумме с осечками конкурентов позволил лондонцам укрепить свои позиции. Теперь у них 51 очко и чистое четвёртое место. Отрыв от ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» составляет пять пунктов, а до замыкающего тройку лидеров «Лестера» не хватает лишь четыре.



Впрочем, «пенсионерам» следует действовать осторожно. До конца сезона им осталось провести восемь поединков. Но штука в том, что четыре из них — с представителями топ-8 АПЛ. Да и мотивированный остаться в элите аутсайдеры под конец сезона часто преподносят сюрпризы.

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«Манчестер Сити» успел провести на одну игру больше, поскольку 17 июня бился с «Арсеналом» в домашнем матче перенесенного 28-го тура. Тогда «канониры» уступили со счётом 0:3. «Сити» остался в большинстве на 49-й минуте, а один из своих мячей забил с пенальти, но по факту владел тотальным преимуществом и в равных составах.



А в поединке 30-го тура «горожане» принимали крепкий «Бёрнли», но сумели вынести его со счётом 5:0. До 22-й минуты гости кое-как держали хозяев, однако гол Фила Фодена из-за пределов штрафной, судя по всему, лишил их концентрации. Тут не лишним будет заметить, что бордовые нанесли по воротам Эдерсона всего лишь один удар — да и тот со штрафного.



После двух побед у голубых 63 балла и чистейшее второе место. За восемь туров до конца отставание от «Ливерпуля» аж 20 пунктов, и питать себя надеждами на чемпионство не приходится. А потому задача максимально проста — сохранить вторую строчку и бросить все силы на Кубок Англии и Лигу чемпионов. Благо отрыв от замыкающего тройку лидеров «Лестера» восемь пунктов, так что пока можно не волноваться.

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Теперь «Манчестер Сити» ожидает выезд к «Челси», и тут всё плюс-минус ровно. В последних пяти встречах в Лондоне в АПЛ команды поровну поделили победы и ещё один раз скатали ничью. В матче же первого круга лондонцы первыми открыли счёт, но в итоге уступили 1:2.



Вообще, «пенсионеры» в текущем сезоне на выезде выступают порядком лучше, хотя статистика домашних матчей тоже не самая плохая. За 15 матчей на своём стадионе подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали семь побед, но потерпели три поражения. При этом они наколотили 22 мяча.



С «горожанами» же понятно абсолютно всё. В двух играх после паузы они оформили аж восемь мячей, правда, то были домашние встречи. Впрочем, с результативностью на выезде у команды тоже порядок. Сомневаться в её атакующем потенциале не приходится.

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В гостях «Манчестер Сити» сыграл 15 раз, оформив за это время целых 35 голов. Однако тут надо отметить, что вместе с тем он пропустил 19 мячей. Острой атаке «Челси», забившей в пяти последних домашних матчах 11 раз, это только на руку. Ждём от соперников результативного футбола и проверим классический ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

«Челси» в текущем сезоне дома играет хуже, чем на выезде. Но при этом статистика домашних матчей относительно неплохая: семь побед в 15 матчах и 22 забитых мяча. Что касается результативности «Манчестер Сити» в гостях, то тут всё ещё лучше: 35 забитых мячей в 15 встречх. Однако вместе с этим «горожане» умудрились пропустить аж 19 раз. Острой атаке «Челси», забившей в пяти последних домашних матчах 11 раз, это только на руку. А потому ждём от соперников результативного футбола.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.76.