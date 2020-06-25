«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико»

26 июня «Севилья» и «Вальядолид» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 8.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Вальядолид»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 26 июня «Севилья» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча Примеры «Севилья» — «Вальядолид» (26.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры стартует в пятницу одной игрой, которая начнётся в 23:00 мск. В Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Вальядолид».

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и имеют принципиально разные амбиции. Сезон на данный момент складывается удачно для обеих команд. «Севилья» после рестарта первенства одержала всего одну победу в четырёх турах, но ничего страшного не случилось.

Уровень оппозиции оказался серьёзным. Красно-белые разобрались в дерби с «Бетисом» (2:0), а потом скатали три ничьих подряд. Не удержали победу над крепким «Леванте» (1:1), едва не дожали «Барселону» (0:0), а на десерт выдали яркие 90 минут в Вильярреале (2:2). Причём к третьему мячу подобрались даже ближе.

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Дальше календарь будет попроще, появится возможность вернуться на победный путь. Впрочем, положение и так довольно комфортное, поскольку конкуренты часто допускают осечки. Мощно накатывает только «Атлетико», который успел выйти на чистое третье место в испанской Примере.

«Севилья» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от мадридцев всего на два очка. А главное — она опережает ближайших преследователей на четыре пункта, то есть имеет право на ошибку. Для полноты картины осталось упомянуть имена трёх следующих соперников — «Вальядолид», «Леганес» и «Эйбар».

Бело-фиолетовые тоже чувствует себя комфортно, поскольку имеют все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. 34 очка, 15-я позиция, аж восемь баллов форы от зоны вылета. Результаты после возобновления сезона тоже в порядке — в четырёх турах состоялось только одно поражение.

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Да и то в гостях на тоненького от мадридского «Атлетико» (0:1). Единственный мяч «матрасники» провели только на 82-й минуте. А во всех остальных случаях «пусела» цепляла очки: одержала важнейшую гостевую победу над «Леганесом» (2:1), а также не уступила «Сельте» (0:0) и «Хетафе» (1:1).

То есть оба коллектива находятся в хорошем состоянии. Линия букмекеров логична: красно-белые имеют заметное преимущество по составу, будут играть дома, да ещё и имеют отличный баланс очных встреч. В четырёх предыдущих поединках они выиграли четырежды при общем счёте 8:1.

И последний момент — андалусийцы провели предыдущий поединок на сутки раньше. При плотном графике это значимый фактор. На наш взгляд, гости доставят фавориту определённые трудности, но выстоять всё же не сумеют. П1 с форой (-1) идёт за нормальный коэффициент 1.78, варианты посмелее — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.40 и обе забьют за 2.28.

«Эйбар» — «Валенсия». Прогноз: Силлессен, Флоренци и Черышев не совладают с «оружейниками» В четырёх предыдущих выездных матчах с «Эйбаром» «летучие мыши» набрали всего два очка.

Логика простая: «Вальядолид» сейчас в хорошей форме, положение в таблице комфортное, а потому охранять кукурузу вовсе не обязательно. «Севилья» играет сама и даёт играть другим, так что проблемы с голами тут вряд ли возникнут.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Вальядолид»

Обе команды находятся в хорошем состоянии, но состав у «Севильи» заметно мощнее, да и преимущество своего поля не стоит сбрасывать со счетов. Статистика очных встреч тоже за красно-белых — четыре победы подряд с общим счётом 8:1. И всё же проверим «обе забьют» за 2.28: хозяева играют сами и дают играть другим, а «Вальядолид» после рестарта сезона здорово смотрится в атаке.

Ставка: обе забьют за 2.28.

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