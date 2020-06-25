«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз: Дзюба, Азмун и Иванович сделают ещё один шаг к титулу

26 июня «Зенит» и «Крылья Советов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 21.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 26 июня «Зенит» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (26.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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На пятницу запланированы две игры 24-го тура. Самая поздняя из них состоится в Санкт-Петербурге, где на стадионе «Газпром Арена» местный «Зенит» примет «Крылья Советов». Найти интригу в этом противостоянии непросто, поскольку соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы.

У петербуржцев всё складывается просто замечательно. Чистое первое место в Российской Премьер-Лиге с огромным отрывом. 53 очка в 23 турах, девять баллов форы от идущего вторым «Локомотива». При таких исходных данных чемпионство кажется всего лишь вопросом времени.

В минувшую субботу подопечные Сергея Семака не заметили сопротивления ЦСКА, разгромив «армейцев» со счётом 4:0. Причём второй тайм превратился в формальность: гости забили два мяча к девятой минуте, а перед перерывом оформили третий. Дальше они сбавили обороты, что не помешало отличиться в четвёртый раз.

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А вот у «Крыльев Советов» всё очень грустно. Неделю назад они потерпели безвольное поражение от «Ахмата» в родных стенах (2:4). Быстро открыли счёт, ушли на перерыв лидерами, а затем бросили играть и встали. Грозненцы забили четыре гола за 15 минут, оставив 4 тыс. болельщиков на трибунах (и не только их) в недоумении.

В результате самарцы с 22 очками опустились на последнюю строчку в турнирной таблице. Впрочем, не всё так грустно. Плотность внизу запредельная, даже одна удачная игра способна перевернуть расклады. Кроме того, нужно учитывать отмену стыковых матчей и отказ «Химок» от участия в РПЛ. Скорее всего, для сохранения прописки в элите будет достаточно не финишировать последним.

Проблема только одна — это непосредственно качество футбола. Подопечные Миодрага Божовича выглядят очень печально, а неоднозначные решения руководства по подбору исполнителей дают о себе знать. В 10 предыдущих поединках чемпионата России набрано всего пять очков — жуткий показатель.

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Понятно, что ставить против «Зенита» на таком фоне практически невозможно. Букмекеры дают на лобовую победу фаворита смешной коэффициент 1.21, что тоже о многом говорит. Разница в уровне индивидуального таланта большая, плюс фактор своего поля, плюс печальная атмосфера в стане самарцев.

Статистика очных встреч тоже кричит о победе сине-бело-голубых. В шести предыдущих случаях они неизменно оказывались сильнее. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что в пяти из них разница в счёте составляла ровно два мяча. Исключение — матч в Самаре в октябре 2018 года (0:1).

От этого и будем отталкиваться. Сомневаться в итоговой победе «Зенита» невероятно сложно, слишком уж слабо выглядят сейчас «Крылья». Если вы доверяете статистике, подумайте о П1 с разницей в два гола за мощный коэффициент 4.00. Вариант попроще — П1 с форой (-2) за 1.94. Оборона гостей представляет собой жалкое зрелище, так что два-три мяча петербуржцы наверняка проведут.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов»

Петербуржцы имеют колоссальное преимущество по всем фронтам, сомневаться в их победе невероятно сложно. Тем более на своём поле. В шести предыдущих очных встречах «Зенит» оказался сильнее шесть раз. Что любопытно, в пяти случаях итоговая разница в счёте составила два мяча. Проверим эту тенденцию.

Ставка: победа «Зенита» с разницей в два мяча за 4.00.

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