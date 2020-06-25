Лучшие беттеры мира использовали ошибки букмекеров. Сейчас повторить их успех практически нереально.

Миллионеры на ставках на спорт: истории о том, как зарабатывали профессиональные беттеры

Лучшие беттеры мира — иконы, легендарные образы, невероятные истории успеха. Их используют для иллюстрации того, что ставки в букмекерской конторе могут принести огромную прибыль. Но всё ли так просто? Могут ли известные миллионеры на ставках на спорт быть хорошим примером для начинающего игрока?

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Сонни Рейзнер — лицо беттинга XX века

Американец Сонни Рейзнер родился в 1921 году и стал настоящим воплощением беттора XX века. Страсть к ставкам на спорт он перенял у своего отца и начал играть с юношеских лет.

В мире ставок на спорт Сонни выставлял котировки буквально на всё. Даже во время Второй мировой войны, находясь на фронте, он умудрялся в шутку давать коэффициенты на победу той или иной армии.

В 50-60-х годах Рейзнер параллельно с развитием антикварного бизнеса постоянно делает ставки. У него не всегда получается быть в плюсе. Позднее в своих книгах он не раз признавался, что попадал в жуткие чёрные полосы. Даже проигрывал деньги, отложенные на учёбу детей.

С 1970 года Сонни Рейзнер начал работать на разных букмекеров в Лас-Вегасе, что принесло ему настоящий успех. Он отвечал за формирование и качество линии. Самым знаменитым его проектом стала БК Hole-In-The-Wall, принадлежавшая Биллу Фридману.

После закрытия этой конторы в 1987 году, Рейзнер отходит от бизнеса, занимается преподаванием, пишет книги. Его карьера показала, что даже лучшие прогнозисты часто проигрывают, а стабильность приходит только при работе на букмекера.

История беттинга:

Основы спортивного беттинга: что это такое, история ставок и теория для новичков Более 300 лет беттинг оставался в тени. Интернет вывел ставки на спорт на новый уровень.

Лэм Бэнкер — автор знаменитых правил успешного беттера

Лэм Бэнкер стал известен не из-за бурной биографии, а благодаря сформулированным правилам успешного беттинга. Он советует игрокам, которые делают ставки на спорт следовать таким принципам:

ставить против общественного мнения, чтобы пользоваться хорошими котировками;

не отыгрываться методом догона;

следовать чётким правилам отбора событий;

придерживаться строгой финансовой дисциплины.

Эти и другие правила Бэнкера стали классикой беттинга. Кто не знает его выражение: «Играйте с числами, а не с эмоциями»?

Но важно понимать, что с числами успешнее всего играют букмекеры. Особенно в наше время, когда беттинг полностью автоматизирован.

Тони Блум — история успеха настоящего профессионала

Тони Блум стал, наверное, лучшим примером успешности благодаря беттингу. Несколько фактов о нём:

в юности стал настоящим игроманом, просаживая семейные сбережения;

обучался математике в университете Манчестера;

работал в крупной аудиторской фирме;

математические и финансовые знания воплотил в свою стратегию ставок, которая стала приносить прибыль;

был нанят букмекерской конторой Victor Chandler, в которой и достиг больших карьерных высот и финансового благополучия.

Вывод: Прогнозы на спорт принесли ещё одному игроку успех, когда он переметнулся на сторону букмекеров.

Боб Вульгарис — взлёт и падение

Показателен пример Боба Вульгариса. Он реально выиграл большие деньги исключительно на игре. Но потом так же их и проиграл.

Боб отлично разбирался в баскетболе. Он пользовался тем, что букмекеры выставляли на тоталы всех четвертей одинаковые коэффициенты. Вульгарис же понимал, что в последнем отрезке команды чаще пробивают установленный тотал.

Какое-то время беттор ставил на «тотал больше в четвёртой четверти», что принесло ему огромное количество денег. Но букмекеры быстро среагировали на это и начали по-новому выставлять коэффициенты на баскетбольные четверти. Боб продолжил играть по стратегии и слил почти все свои деньги.

Таким образом, он не использовал преимущества своего выигрыша. Позже со своим другом Вульгарис создал программу, которая анализировала баскетбольную статистику. Но она не принесла прибыли.

История Вульгариса очередной раз показала, что даже гениальное прозрение не страхует от неудач. Но временный успех сделал его легендой.

Джо Пета — биржевой аналитик в мире ставок

История успеха Петы началась с жизненной трагедии. Джо сбил автомобиль, и он навсегда оказался в инвалидном кресле.

До этого он не увлекался ставками. Пета был биржевым маклером и просто любил бейсбол. Оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах, он смотрел много матчей.

Со временем Джо пришёл к выводу, что анализировать бейсбол легче, чем фондовые рынки. Придерживаясь строгой финансовой дисциплины, Пета добился успеха на ставках и со временем стал каппером. Он принимал крупные инвестиции, управляя деньгами своих клинетов.

История успеха Джо Пета легла в основу его книги «Торгуя базами: Уолл стрит, азартные игры и бейсбол». Не удивительно, что она стала бестселлером.

Книги о ставках на спорт:

Книги о ставках на спорт: секреты букмекеров и пособия по стратегиям от профессионалов Топ-10 книг про ставки на спорт от «Чемпионата».

Билли Уолтерс — разорения, обогащение, тюремное заключение

Уолтерс — лишнее доказательство того, что зарабатывают на ставках не отдельные люди, а компании. С юных лет Билли был заядлым игроманом, который сливал семейный бюджет. Он хорошо разбирался в механике букмекерства, даже организовал нелегальный пункт приёма ставок. Но это не помогало ему выходить в плюс.

Уолтерсу просто повезло попасть в успешную в 80-х годах Computer Group. Её создатели, математик Майкл Кент и хирург Иван Миндлин, после знакомства с Билли были поражены его умением тщательно анализировать букмекерскую линию.

Компания зарабатывала на разработке беттинговых алгоритмов, и Билли пришёлся ко двору. Но очень быстро компания, и сам Уолтерс стали объектами многочисленных расследований со стороны государственных служб.

Уолтерс попал в тюрьму, хоть и не по обвинениям, связанным с азартными играми или отмыванием денег. Его осудили за слив инсайдерской информации в 2015 году.

Патрик Вейтч — легенда ставок на скачки

Вейтч стал кумиром в мире конных гандикапов. Ставки на скачки начали приносить ему прибыль ещё в молодости. Он разбогател на ставках к 25 годам. Патрик обладал даром увидеть победителя в «тёмной лошадке».

Несколько крупных ставок принесли ему финансовый успех. Дальнейшая карьера развивалась не только за счёт интуиции и глубоких знаниях о бизнесе ипподромов. Вейтч показал себя как гениальный организатор.

Устроители конных тотализаторов легко устанавливают успешных гандикаперов и мешают им заключать пари на крупные суммы ставок. Вейтч организовал целую сеть агентов, которые ставили по его указаниям. Так он смог обходить уловки и ограничения букмекеров.

Лучшие беттеры мира и их истории: выводы

Многие думают, что зарабатывать на ставках легко. Поисковые запросы «лучшие беттеры России, топ беттеров, топ беттеров мира» остаются трендовыми. Игроки рассчитывают, что смогут повторить чей-то успех.

Но что реально нам показывают перечисленные истории?

успехи отдельных персонажей крайне редки;

финансовое благополучие приходит к бетторам, когда они начинают работать на букмекеров;

успешны игроки, которые имеют серьёзный образовательный и профессиональный фундамент: математики, финансисты;

даже легенды беттинга переживали банкротства и потери огромных сумм;

реальные прорывы, находки в мире ставок, слабости букмекеров использовались в XX веке. Сегодня это практически невозможно, ведь именно БК пользуются лучшим софтом для формирования линии и коэффициентов.

Не рассчитывайте на то, что станете миллионером за счёт букмекера. Не относитесь к ставкам на спорт как к основному способу заработка. Да, беттинг может приносить много удовольствия и даже денежную прибыль. Но не нужно полагать, что ставки значительно улучшат вашу жизнь. Проигравших в разы больше, чем победителей.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!