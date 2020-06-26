«Сельта» — «Барселона». Прогноз: Смолов даст отпор Месси, Суаресу, Гризманну и Пике

Каталонцы не выигрывали в Виго аж с апреля 2015 года.

27 июня «Сельта» и «Барселона» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 26 июня «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.89, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.11. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча Примеры «Сельта» — «Барселона» (27.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в субботу, 27 июня, сразу четырьмя играми. В 18:00 мск в Виго местная «Сельта» на стадионе «Балаидос» начнёт выяснять отношения с «Барселоной».

Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и имеют принципиально разные амбиции. Каталонцы борются за чемпионство, вот только получается пока не лучшим образом. С горем пополам после рестарта первенства удалось набрать 10 очков из 12 возможных, хотя в паре случаев могли возникнуть дополнительные осложнения.

С «Мальоркой» (4:0) помог быстрый гол и несколько спасений тер Штегена, с «Леганесом» (2:0) — слабая реализация соперника, упустившего два выгоднейших момента при счёте 0:0. Затем команда едва не проиграла на выезде «Севилье» (0:0) — в нужный момент вновь подтащил вратарь.

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И на десерт состоялась трудовая победа над «Атлетиком» из Бильбао (1:0). Тут результат не вызвал сомнений: сине-гранатовые полностью контролировали территорию и создали заметно больше, наиграв на один-два гола. Баски имели несколько подходов, но в завершающей стадии ничего не клеилось.

«Реал» после паузы осечек не допускал, а потому подопечные Кике Сетьена опустились на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Очков у грандов поровну (по 68), а все остальные безнадёжно отстали и в борьбу за титул уже не вмешаются. Замыкающий тройку «Атлетико» отстаёт на 13 пунктов.

«Сливочные» имеют преимущество по личным встречам, так что выбор у каталонцев невелик. Нужно набирать максимум и надеяться, что «королевский клуб» где-то оступится. Задача непростая, ведь впереди крайне опасный выезд в Виго, где редко кому удаётся взять три очка малой кровью.

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико» В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.

«Сельта» встрепенулась и задышала свободнее. С голами долгое время не складывалось, зато потом команду прорвало. Собственно, «кельты» в девяти предыдущих турах потерпели всего одно поражение. Абсолютно справедливое (0:1 от «Вильярреала»), но вместе с тем обидное. Поскольку единственный мяч состоялся на 92-й минуте.

Затем они не пропустили в гостях у «Вальядолида» (0:0), забили шесть мячей «Алавесу» (пусть и действуя в большинстве с 27-й минуты) и даже одержали победу в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» много бил по воротам, но в подавляющем большинстве случаев делал это из неудобного положения.

Следующий момент. «Сельта» по сезону достойно выступает в родных стенах — всего пять поражений в 15 матчах при положительном балансе голов (15:13). А вот каталонцы на выезде добыли всего шесть побед в 15 поединках и пропустили 19 мячей, для гранда это откровенно бледные показатели.

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И последнее. «Барселона» не выигрывала в Виго аж с апреля 2015 года (1:0). После этого «кельты» в пяти домашних поединках добыли три победы при двух ничьих. Проблем с мотивацией у хозяев не будет, поскольку угроза вылета всё ещё сохраняется. Пожалуй, на таком фоне логично играть от аутсайдера.

Классическая ставка 1Х идёт за прекрасный коэффициент 2.40, вариант помягче — П1 с форой (+1) за 1.82. Пропускает «Сельта» мало, а у сине-гранатовых большие проблемы в обороне. Может, фавориту и удастся наконец-то увезти из Виго победу, но для этого придётся изрядно попотеть.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Барселона» 27 июня

«Сельта» в девяти предыдущих турах уступила лишь однажды, да и то благодаря голу на 92-й минуте. Каталонцы на выезде совсем не блещут, добыв лишь шесть побед в 15 матчах чемпионата Испании. Кроме того, в Виго они не выигрывали больше пяти лет, а в пяти предыдущих поединках зацепили всего два очка. Сыграем от хозяев.

Ставка: победа «Сельты» с форой (+1) за 1.82.

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