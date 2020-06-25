«Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз: Нету, Коатес и Кабрал выиграют лиссабонское дерби

В гостях у «пирожных» «львы» победили в пяти из семи матчей с общим счётом 19:6.

26 июня «Белененсеш» примет «Спортинг» в матче 28-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Белененсеш» — «Спортинг»

Букмекеры считают, что матч Примейры «Белененсеш» — «Спортинг» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча «Белененсеш» — «Спортинг» (26.06.2020)

Чемпионат Португалии был благополучно возобновлен в начале июня. Участники уже успели провести по три-четыре матча, а до конца сезона осталось ещё по шесть-семь игр. Оставшиеся, разумеется, пройдут при пустых трибунах.

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«Белененсеш» за три поединка после паузы набрал четыре балла. Сперва был обыгран аутсайдер «Авеш» (2:0), затем состоялась ничья с крепкой «Виторией Гимарайнш» (1:1). А вот в последнем туре команда на выезде уступила скромному «Пасуш де Феррейра» (1:2). Причём гости даже открыли счёт в дебюте встречи, но после перерыва пропустили с пенальти, а в самой концовке вовсе забили сами себе.



Сейчас у «пирожных» ровно 30 очков и 14-е место. Отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов, а до 12-й позиции всего один балл. Правда, сразу несколько конкурентов провели на игру больше, но глобально это ничего не меняет. Положение вполне устойчивое.



«Спортинг» за три игры после рестарта Примейры сумел набрать семь из девяти возможных очков. В дебютном туре сложилась результативная ничья с крепкой «Виторией Гимарайнш» (2:2), затем получилось на своём поле обыграть с минимальным счётом скромный «Пасуш де Феррейра». А уже в прошлом туре клуб снова одержал победу, на сей раз над неприступной «Тонделой» (2:0).

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Резвый старт в сумме с осечками конкурентов позволил «львам» забраться на третью строчку. Сейчас у них 49 очков. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 15 пунктов, шансы стремятся к нулю. Приходится смотреть назад — отрыв от идущего пятым «Фамаликана» составляет всего четыре балла. Правда, преследователь провел на игру больше.



Теперь «Спортингу» предстоит сразиться в лиссабонском дерби с «Белененсешем». Обе команды довольно неплохо возобновили чемпионат Португалии и находятся в более-менее схожей форме. На наш взгляд, стоит обратить внимание на статистику личных встреч.



С 2014 года соперники успели встретиться 14 раз. Один из них случился в Кубке лиги, а остальные — в Примейре. За «львами» осталось целых 10 побед, а за «пирожными» — всего одна. И ещё три раза победитель не был выявлен.

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Любопытна здесь и домашняя статистика «Белененсеша». В текущем сезоне по набранным очкам на своём поле он занимает третье место с конца, забив за 13 игр всего 10 мячей. При таких раскладах лобовая победа «Спортинга» за коэффициент 1.75 смотрится весьма неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Белененсеш» — «Спортинг»

Обе команды неплохо возобновили чемпионат Португалии и находятся в более-менее схожей форме. Однако на стороне «Спортинга» не только статистика личных встреч, но и плохая домашняя статистика «Белененсеша». Дома в лиссабонском дерби в восьми матчах со «львами» «пирожные» набрали только два очка. На таком фоне лобовая победа гостей смотрится неплохо.



Ставка: победа «Спортинга» за коэффициент 1.75.