«Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 26 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 26 июня.

На что ставить в футболе 26 июня

РПЛ борется с коронавирусом, но играет. Сегодня «Ахмат» примет «Сочи», а «Зенит» — «Крылья Советов». В случае успех питерцы сделают большой шаг к чемпионству, а Самара рискует вылететь.

Европейский футбол взял небольшую передышку перед выходными. Лишь в Испании сегодня сыграют «Севилья» с «Вальядолидом», да в Италии «Ювентус» примет «Лечче». На этом программа топ-чемпионатов окончена.

В чемпионате Португалии «Спортинг» на выезде сыграет с «Белененсешом». А в Беларуси начнется завершающий тур первого круга. Сбавивший «Энергетик-БГУ» сыграет со «Славией», а «Смолевичи» примут «Слуцк». Кроме того, можно будет поставить на матчи высших дивизионов Дании, Польши, Турции, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, Хорватии и Эстонии.

А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 26 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 26 июня

В чемпионате Испании по баскетболу завершается групповой этап исключительного раунда. Самое важное – мимо полуфиналов может пролететь мадридский «Реал». Даже победа над «Сарагосой» в заключительном туре ничего не гарантирует «Королевскому клубу». Команде Пабло Ласо как воздух нужна победа «Гран Канарии» над «Валенсией», иначе быть провалу. В еще одном матче дня сыграют «Бургос» и «Андорра».

Возобновилась баскетбольная Суперлига Израиля. В ней сегодня сразу три матча. «Маккаби» из Хайфы примет «Хапоэль» из Эйлата, «Ирони» из Нагарии сыграет с «Маккаби» из Ашдода, а тель-авивский «Хапоэль» померится силой с «Галил Гилбоа».

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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