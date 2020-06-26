«Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман, Вернер и Шик выйдут в Лигу чемпионов

27 июня «Аугсбург» примет «РБ Лейпциг» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Поставить на ничью можно за 5.55.

Букмекерские коэффициенты на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» (27.06.2020)

Чемпионаты Испании и Англии только набирают ход, Серия А совсем недавно вернулась в строй, а Российская Премьер-Лига накормила половником всех любителей абсурда за одну неделю. Тем временем немецкая Бундеслига незаметно подошла к финишу. В субботу будет сыгран заключительный тур.

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По традиции все матчи двух заключительных туров стартуют не просто в один и тот же день, но и в одно время (16:30 мск). Чтобы ни у кого из клубов не было дополнительного преимущества в виде известного результата прямых конкурентов. В Аугсбурге местный одноимённый клуб примет «РБ Лейпциг».

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но в целом сезон получился вполне нормальным для обеих сторон. «Аугсбург» выполнил задачу-минимум, сумев избежать вылета. На данный момент команда находится на 15-м месте с 36 очками, однако ближайшие преследователи имеют только по 30 баллов.

Соответственно, при любых исходах «фуггеры» не опустятся ниже. Теоретически у них ещё есть возможность подняться на пару-тройку позиций, вот только верится в этом с большим трудом. Поскольку в заключительном туре предстоит сразиться с мощным «РБ Лейпциг», у которого полный порядок с мотивацией.

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«Быки» в минувшем туре уступили в родных стенах дортмундской «Боруссии» со счётом 0:2, тем самым потеряв шансы на вторую строчку. Но главное для них — попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Для этого осталось сделать всего один шаг. За тур до окончания первенства РБЛ занимает третье место в Бундеслиге.

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха отстаёт на один пункт, а «Байер» — на три. То есть в случае ничьей подопечные Юлиана Нагельсмана гарантируют себе попадание в топ-4 и, как следствие, путёвку в Лигу чемпионов. А победа обеспечит им финиш на третьей позиции и бронзовые медали.

На уровне мотивации преимущество гостей не вызывает сомнений, разница в качестве исполнителей также крайне солидная. Статистика очных встреч на стороне фаворита, но и это ещё не всё. Дело в том, что «Аугсбург» не выигрывал в родных стенах на протяжении шести поединков, предыдущая победа датирована аж 2 февраля.

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А РБЛ великолепен на выезде: 34 очка в 16 матчах при сумасшедшей разнице голов 41:15. Лучше показатели только у мюнхенской «Баварии». Потому не видим предпосылок для сенсации. На наш взгляд, гости уверенно победят и сохранят третье место в чемпионате Германии, а перебирающийся в Англию Тимо Вернер напоследок подарит «быкам» путёвку в ЛЧ. П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.79 смотрится здорово.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»

Хозяева заметно уступают по уровню состава, но главное — им уже совсем ничего не надо. А вот РБЛ бьётся за место в топ-4. Для попадания в Лигу чемпионов достаточно сыграть вничью, а победа обеспечит бронзовые медали. На выезде «быки» великолепны, так что ждём от них уверенного и яркого успеха.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» + тотал больше 2.5 мяча за 1.79.