«Леванте» — «Бетис». Прогноз: Фекир, Гуардадо, Рочина и Майораль подтвердят тренд

28 июня «Леванте» и «Бетис» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Бетис»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 28 июня «Леванте» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леванте» — «Бетис» (28.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 28 июня, сразу четырьмя играми. Самая ранняя из них стартует в 15:00 в Валенсии, где местный «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» сразится с «Бетисом».

Обе команды застряли в середине турнирной таблицы и фактически просто доигрывают сезон в своё удовольствие. Для «Леванте» это хороший результат, поскольку финансовые возможности здесь несколько скромнее и время от времени приходится бороться за выживание.

А вот «Бетис» определённо рассчитывал зацепиться за еврокубки, однако реальность оказалась менее радостной. Больше того — после 31 тура «лягушки» находятся даже чуть выше. Они набрали 38 очков и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице, у бело-зелёных 37 баллов и 13-я строчка.

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Еврокубки слишком далеко — даже идущая восьмой «Валенсия» набрала 46 очков. Но и борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе ни при каких обстоятельствах не грозит: «Леванте» опережает зону вылета на 12 пунктов, «Бетис» — на 11. За семь туров аутсайдеры столько не отыграют.

После рестарта первенства валенсийцы показали себя великолепно. В четырёх поединках они потерпели лишь одно поражение, хотя уровень оппозиции оказался солидным. Они обменялись голами с «Валенсией» (1:1) и «Севильей» (1:1), хлопнули на выезде «Эспаньол» (3:1), а затем уступили «Атлетико» (0:1).

Поражение от мадридцев получилось довольно близким. Подопечные Пако Лопеса не стеснялись владеть мячом, старались поддавливать именитого соперника и имели огромное количество стандартов (одних угловых набежало 10 штук). Но в решающей стадии категорически не клеилось, у Яна Облака по сути не было работы.

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«Бетис» выступил чуть хуже — четыре очка в четырёх встречах. Соперники были даже попроще — 0:2 от «Севильи», 2:2 с «Гранадой», 0:1 от «Атлетика» из Бильбао и 1:0 против «Эспаньола». Победа над каталонцами в минувшем туре получилась справедливой, севильцы действительно создали заметно больше.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч выдались верховыми, а в двух последних случаях команды вообще забивали по четыре гола. Лезть в результат мы не рискнём: состав у гостей чуть сильнее, зато хозяева сейчас смотрятся организованнее. А вот проверить тотал больше 2.5 мяча за 1.86 имеет смысл.

Дело тут не только в истории противостояния, но и в турнирной таблице. Обе команды лишены реальной мотивации и играют в своё удовольствие, а потому имеют полное право не прижиматься к воротам и сыграть на публику. На наш взгляд, три-четыре гола в Валенсии мы всё же увидим.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леванте» — «Бетис» 28 июня

Соперники сейчас выглядят более-менее одинаково, лезть в исход не рискнём. Проверим тотал больше 2.5 гола. Во-первых, эта ставка доезжала в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. Во-вторых, соперники лишены турнирной мотивации и могут играть в своё удовольствие, а это способствует открытому футболу.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

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