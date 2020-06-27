«Урал» — «Тамбов». Прогноз: Годзюр не спасётся от Мелкадзе, Обухова и Костюкова

Екатеринбуржцы не выигрывали в родных стенах в чемпионате России аж с августа прошлого года.

28 июня «Урал» и «Тамбов» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Тамбов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 28 июня «Урал» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Урал» — «Тамбов» (28.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Программа 24-го тура Российской Премьер-Лиги завершится в воскресенье, 28 июня, одним матчем. В Екатеринбурге местный «Урал» сразится с «Тамбовом», начало запланировано на 16:30 мск. Соперники не просто находятся в одной половине турнирной таблицы, а фактически являются прямыми конкурентами.

Они шагают нога в ногу: 25 очков в 23 турах, 12-е и 13-е место в турнирной таблице соответственно. «Урал» находится выше только по дополнительным показателям. Нужно учитывать, что из-за пандемии коронавируса и уплотнения календаря стыковых матчей в этом сезоне не будет, а «Химки» уже отказались от участия в РПЛ.

Скорее всего, в ФНЛ по итогам сезона из элитного дивизиона выпадет только один коллектив. То есть задача звучит максимально просто — не оказаться худшим. Правда, первая игра после рестарта сезона получилась неудачной как у одних, так и у других. Клубы синхронно уступили со счётом 1:2.

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«Волки» немного не дотерпели в Уфе. Блекло провели первый тайм, остались в меньшинстве на 36-й минуте, однако после перерыва воспряли, пошли вперёд и сумели сравнять счёт. Для ничьей не хватило нескольких минут — «горожане» успели вернуть себе лидерство уже в компенсированное время, забив после углового.

А вот «Урал» в родных стенах уступил «Рубину», хотя имел всё необходимое для набора очков. «Шмели» открыли счёт в дебюте, но потом никак не могли найти управу на Хвичу Кварацхелию. Шустрый полузащитник забил сам и отдал результативную передачу. Казанцы остались в меньшинстве в середине второго тайма, но выстояли.

Хозяева владели мячом, имели много стандартов, но без остроты. Подачи центральные защитники исправно нейтрализовывали, а придумать позаковыристее ещё у екатеринбуржцев не вышло. Впрочем, они успели поднять себе настроение, одолев «Шинник» в перенесённом матче четвертьфинала Кубка России.

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Никаких вопросов в справедливости исхода не возникло. Несчастные ярославцы из-за досрочного завершения сезона в ФНЛ фактически не имели игровой практики. За 90 минут они так ничего толком и не создали, зато сами пропустили дважды. Теперь «Урал» получил шанс попасть в еврокубки через Кубок России.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, в чём есть определённые сомнения. «Тамбов» не будет претендовать на территорию и отойдёт большими силами к собственной штрафной в надежде на контратаки. В пользу гостей говорят несколько факторов. Во-первых, подопечные Дмитрия Парфёнова проведут третий поединок за семь суток.

Скамейка у них откровенно коротковата, а из-за скомканной подготовки к рестарту первенства функциональные проблемы рискуют проявиться. Второй момент — «шмели» ужасно играют в родных стенах. Всего 11 очков в 11 домашних матчах, предпоследний результат в чемпионате России. И 22 пропущенных мяча — по две штуки за 90 минут.

«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70 В четырёх из пяти предыдущих очных встреч римляне победили с разницей в один мяч.

И самое печальное — предыдущая победа на своём поле датирована аж 26 августа, когда удалось одолеть «Сочи» (3:1). Даже удивительно, что на таком фоне букмекеры дают на классический вариант Х2 крепкий коэффициент 1.77. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Тамбова» за 2.31.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Тамбов» 28 июня

«Урал» проведёт третий матч за семь суток, поскольку в середине недели пришлось играть в Ярославле четвертьфинал Кубка России. Кроме того, «шмели» ужасны в родных стенах — всего 11 очков в 11 матчах, предыдущая победа датирована аж августом 2019 года. «Тамбов» своё дело знает — гости отдадут мяч, сыграют на контратаках и, вполне возможно, зацепятся за очки.

Ставка: «Тамбов» не проиграет за 1.77.

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