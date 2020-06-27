«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: Касорла, Бакка и Алькасер разберутся с Черышевым

28 июня «Вильярреал» и «Валенсия» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Валенсия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 28 июня «Вильярреал» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.75.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вильярреал» — «Валенсия» (28.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 28 июня, сразу четырьмя играми. В 18:00 в Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Валенсией».

Игра обещает получиться крайне интересной, поскольку речь идёт о прямых конкурентах по борьбе за еврокубки. После 31 тура «жёлтая субмарина» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками, а «летучие мыши» набрали 46 баллов и идут восьмыми.

Если соперники всерьёз рассчитывают включиться в спор за путёвку в Лигу чемпионов, их устроит только победа. Дело в том, что замыкающая топ-4 Ла Лиги «Севилья» успела набрать 53 очка, у «Атлетико» их вообще 55. А это значит, что в случае осечки отставание станет чрезмерным.

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«Валенсия» после рестарта первенства разочаровывает. Качество футбола откровенно средненькое, команда играет всплесками и слишком часто для претендента на еврокубки ошибается в защите. Разумеется, это отражается на результатах. В четырёх турах набрано всего четыре очка.

Для начала «летучие мыши» не смогли обыграть в большинстве «Леванте» (1:1), затем по делу уступили мадридскому «Реалу» (0:3), спокойно убрали с пути скромную «Осасуну» (2:0) и проиграли на выезде бьющемуся за выживание «Эйбару» (0:1). Мячом владели много, но бесцельно. Полноценных моментов было очень мало, «оружейники» действовали в атаке гораздо конкретнее.

«Вильярреал» вышел с карантина гораздо увереннее. 10 очков из 12 возможных позволили включиться в борьбу за еврокубки. Середняков и аутсайдеров команда прошла с одинаковым счётом 1:0 — именно так закончились встречи с «Сельтой», «Мальоркой» и «Гранадой». Дальше настал черёд «Севильи».

«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70 В четырёх из пяти предыдущих очных встреч римляне победили с разницей в один мяч.

Красно-белые имели кое-какое преимущество, хотя в целом результат получился справедливым (2:2). «Валенсия» сейчас смотрится хуже «Севильи», а главное — у «летучих мышей» не будет центрального защитника Эльякима Мангала, получившего две жёлтые карточки в Эйбаре.

Это повышает шансы хозяев, благо что в родных стенах они потерпели всего три поражения в 15 матчах при балансе голов 29:19. «Валенсия» на выезде просто ужасна — девять поражений в 15 играх, разница голов — 15:31. Статистика очных встреч тоже на стороне «жёлтой субмарины» (одно поражение в четырёх предыдущих поединках Примеры на своём поле).

С учётом проблем гостей в центре обороны и статистики есть ощущение, что свой гол-два «Вильярреал» оформит. Защита у подопечных Хавьера Ревильи Кальехи в полном порядке, так что будем отталкиваться от хозяев. П1 с нулевой форой за 1.67 — вариант попроще, 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.93 — посмелее, ИТБ 1.5 гола хозяев за 2.10 — самый бодрый.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия» 28 июня

«Валенсия» после возобновления сезона набрала всего четыре очка в четырёх турах при рабочем календаре, да ещё и осталась без дисквалифицированного Мангала. Кроме того, «летучие мыши» ужасны на выезде — девять поражений в 15 играх, разница мячей 15:31. «Вильярреал», напротив, на ходу. 10 очков из 12 возможных, хорошая оборона, своём поле. Сыграем от хозяев.

Ставка: победа «Вильярреала» с нулевой форой за 1.66.

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