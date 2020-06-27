«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович, Джеко и Мхитарян останутся в тени судьи

Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.

28 июня «Милан» и «Рома» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Рома»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 28 июня «Милан» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Рома» (28.06.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: Касорла, Бакка и Алькасер разберутся с Черышевым «Жёлтая субмарина» после рестарта сезона набрала 10 очков из 12 возможных.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Первый полный тур остался позади, команды постепенно находят игровой ритм. На воскресенье, 28 июня, в итальянской Серии А запланированы аж шесть матчей. Центральный из них однозначно состоится в Милане.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Ромой», начало запланировано на 18:15 мск. Оба клуба переживают непростые времена, вывеска немного выцвела, но магия имён играет свою роль — эта игра однозначно станет главной во всём туре чемпионата Италии.

«Милан» отбыл дисквалификацию УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей и со следующего года вновь может участвовать в еврокубках. Проблема одна — туда ещё нужно попасть. Отобраться через Кубок Италии не получилось: россонери достойно сопротивлялись «Ювентусу», но в обоих случаях подвели удаления. По правилу гола на чужом поле туринцы прошли в финал.

«Урал» — «Тамбов». Прогноз: Годзюр не спасётся от Мелкадзе, Обухова и Костюкова Екатеринбуржцы не выигрывали в родных стенах в чемпионате России аж с августа прошлого года.

Остаётся один путь — национальное первенство. Здесь дела складываются непросто. После 27 туров команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Ни о какой Лиге чемпионов уже давно не может быть и речи — замыкающая топ-4 «Аталанта» оторвалась на 15 пунктов.

Мечтать остаётся только о Лиге Европы. Здесь шансы остаются — отставание от идущим шестым «Наполи» составляет три балла, при этом неаполитанцы выиграли Кубок Италии и в случае их финиша в топ-6 путёвка в Лигу Европы перейдёт клубу, который сумеет финишировать седьмым.

Возобновили сезон подопечные Стефано Пиоли бодро, ловко укатав на выезде несчастный «Лечче» (4:1). Владели инициативой с самого начала, исправно создавали моменты. Хозяева оставались в игре до дебюта второго тайма: они сравняли счёт с пенальти на 54-й минуте, а потом тут же пропустили два гола. И вернуться в седло уже не сумели.

«Леванте» — «Бетис». Прогноз: Фекир, Гуардадо, Рочина и Майораль подтвердят тренд Четыре из пяти предыдущих очных встреч получились верховыми.

«Рома» не оставляет надежд запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, ведь на кону огромные деньги. Пока римляне располагаются на пятой позиции, отставая от «Аталанты» на шесть очков. Отставание не смертельное, но солидное. Каждая осечка в такой ситуации рискует оказаться роковой.

В среду они с горем пополам выиграли в родных стенах у «Сампдории» (2:1). Игра получилась результативной, дело вполне могло закончиться пятью-шестью мячами. Против оказались вратари, которые выручали много и со вкусом. Хозяева проигрывали вплоть до середины второго тайма, успех им принёс дубль Эдина Джеко.

Статистика очных встреч в последнее время более-менее равная, да и вообще соперники сопоставимы по уровню. «Рома» имеет небольшое преимущество по качеству исполнителей, зато «Милан« сыграет в родных стенах. Любопытно, что в пяти предыдущих битвах команд забивалось строго по два-три мяча.

«Шеффилд» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Артета увязнут в защите «клинков» Лондонцы забили всего 17 мячей в 16 выездных матчах АПЛ.

Можно взять ставку «в матче будет 2-3 гола» за 1.96, но это напоминает гадание на кофейной гуще. «Рома« в принципе не блещет в обороне, зато на чужой половине созидает недурно. Голы в обе стороны весьма вероятны, благо что ставка «обе забьют» доезжала в трёх последних очных встречах. Букмекеры дают на неё 1.69, поднять коэффициент можно ставкой 1Х + обе забьют за 2.38.

Валуем кажется ставка на пенальти за 2.75. Логика простая: обе командам нужна только победа, то есть в какой-то момент им непременно придётся раскрываться. Ждём яркой и эмоциональной игры. А судить будет Пьеро Джакомелли, который в 12 матчах сезона Серии А указал на точку аж 10 раз. При таких условиях кэф в районе тройки кажется подарком.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Рома»

Соперникам придётся идти в атаку, поскольку ничья их не устроят: римляне гонятся за «Аталантой», миланцы — за зоной Лиги Европы. Судить доверено Пьеро Джакомелли, а он в 12 матчах сезона Серии А поставил пенальти аж 10 раз. Самое удивительно, что на 11-метровый букмекеры дают коэффициент 2.75. Ну не проходить же мимо?

Ставка №1: «Милан» не проиграет + обе забьют за 2.38.



Ставка №2: пенальти за 2.75.