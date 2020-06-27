«Эспаньол» — «Реал». Прогноз: Зидан, Азар и Куртуа сохранят лидерство в чемпионате Испании

28 июня «Эспаньол» и «Реал» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 8.10.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Реал»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 28 июня «Эспаньол» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.05.
Анализ и прогноз матча Примеры «Эспаньол» — «Реал» (28.06.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 28 июня, сразу четырьмя играми. Самая поздняя из них стартует в 23:00 мск в Барселоне, где местный «Эспаньол» сразится с мадридским «Реалом».
Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и озабочены абсолютно разными вопросами. У «сливочных» всё замечательно: после рестарта чемпионата Испании набрано 12 очков из 12 возможных, хотя календарь оказался далеко не самым простым.
Подопечные Зинедина Зидана последовательно одолели «Эйбар» (3:1), «Валенсию» (3:0), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Мальорку» (2:0). Этого хватило для того, чтобы вернуться на первое место в Ла Лиге, поскольку «Барселона» допустила осечку на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», едва унеся ноги от «Севильи» (0:0). А накануне ещё и потеряла очки в Виго (2:2).
Теперь «королевский клуб» зависит только от себя, поскольку даже при равенстве очков он окажется выше каталонцев благодаря статистике очных встреч. Напрягало только повреждение Серхио Рамоса, которое капитан получил в Сан-Себастьяне. Но и тут всё сложилось наилучшим образом — защитник должен был пропустить игру с «Мальоркой», однако в итоге появился на поле и провёл все 90 минут.
У мадридцев наметился любопытный тренд: после возобновления сезона они побеждают всухую в родных стенах и обязательно пропускают на выезде. Впрочем, проверять ли его — большой вопрос, поскольку в ближайшем туре им предстоит сразиться с худшей командой чемпионата Испании.
«Эспаньол» разжился лишь 24 очками в 31 туре, оказавшись на краю пропасти. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет восемь баллов, то есть лимит ошибок уже выбит и нужно любой ценой достигать результата. Иначе с элитным дивизионом придётся попрощаться в самое ближайшее время.
Понятно, что каталонцы превратились в раненого зверя и будут вгрызаться в каждый мяч, но одной только мотивации тут вряд ли хватит. Во-первых, «попугаи» хуже всех в Примере выступают в родных стенах, причём с заметным отрывом. Всего 11 очков в 15 матчах при разнице голов 15:27. Очень слабо.
Во-вторых, «Реал» эффективнее всех в Ла Лиге действует на выезде. 28 очков в 15 турах и лишь 11 пропущенных мячей. В третьих, фаворит предыдущий поединок провёл на сутки раньше. 24 июня он спокойно раскатал скромную «Мальорку», тогда как «Эспаньол» на следующий день до последнего пытался отыграться у «Бетиса».
И четвёртое. У самих мадридцев не будет никаких проблем с мотивацией, поскольку они идут с «Барселоной» ноздря в ноздрю. В такой ситуации сложно валять дурака, ведь одна осечка может стоить титула. На таком фоне вероятность сенсации кажется минимальной. Единственное — «Эспаньол» после рестарта много не пропускает, так что разгром тут вряд ли состоится.
От этого и оттолкнёмся. П2 с форой (-1) идёт за аккуратный коэффициент 1.76, варианты посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.14 и П2 с разницей в 1-2 гола за крепкий коэффициент 2.17.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Реал» 28 июня
Каталонцы занимают последнее место в турнирной таблице Примеры, да и в родных стенах выступают хуже всех. «Реал» на выезде, наоборот, великолепен: 28 очков в 15 матчах, 11 пропущенных мячей, лучший результат среди всех участников. Никаких проблем с мотивацией у гостей нет, так что предпосылок для сенсаций не видно.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.76.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 27 июня 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30