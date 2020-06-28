«Лестер» — «Челси», «Милан» — «Рома» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 28 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 июня.
На что ставить в футболе 28 июня
Почти все европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига уже успела подойти к концу, возобновился футбол в Испании и Италии, набрали ход АПЛ и РПЛ.
В воскресенье выбор вполне солидный, хотя по-настоящему громких вывесок немного. В Российской Премьер-Лиге одним матчем завершится программа 24-го тура. Вышедший накануне в полуфинал Кубка России «Урал» примет «Тамбов», начало — в 16:30 мск.
В Англии будет веселее. Во-первых, ещё один матч 32-го тура АПЛ: «Уотфорд» сразится с «Саутгемптоном» (18:30 мск). Во-вторых, целых три игры четвертьфинала Кубка страны. «Шеффилд Юнайтед» сойдётся с «Арсеналом» (15:00 мск), «Лестер Сити» — с «Челси» (18:00), а «Ньюкасл Юнайтед» — с «Манчестер Сити» (20:30).
Четыре игры состоятся в чемпионате Испании, где продолжается 32-й тур. Самая ранняя из них начнётся в 15:00, «Леванте» померяется силами с «Бетисом». Три часа спустя начнут «Вильярреал» и «Валенсия», в 20:00 настанет время «Гранады» и «Эйбара», а в 23:00 на поле выйдут «Эспаньол» и мадридский «Реал».
Наиболее широкий выбор в воскресенье в итальянской Серии А, где пройдут сразу шесть поединков 28-го тура. В первую очередь, конечно, выделяется битва «Милана» и «Ромы» (18:15 мск). В 20:30 прозвучит стартовый свисток ещё в четырёх поединках, а в 22:45 начнут «Парма» и «Интер».
Четыре встречи запланированы в чемпионате Турции. В 18:30 начнут «Сивасспор» и «Кайсериспор», а также «Ризеспор» и «Денизлиспор». 2,5 часа спустя придёт время для матчей «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай» и «Газишехир» — «Антальяспор».
Три матча пройдут в чемпионате Украины. «Мариуполь» примет «Днепр-1» (17:00), «Десна» — киевское «Динамо», а «Ворскла» — «Олимпик» (оба — в 19:30). Одна игра пройдёт в чемпионате Португалии, но вывеска также довольно скучная — «Боавишта» против «Санта-Клары» (23:00).
Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Таджикистана, Фарерских островов, Чехии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи.
Также не стоит забывать про Чемпионшип, вторую Бундеслигу, испанскую Сегунду и итальянскую Серию В. Кроме того, никуда не делся киберфутбол, хотя с возвращением европейских первенств он отошёл на второй план.
Матчи по хоккею для ставок 28 июня
Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.
Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.
На что ещё ставить 28 июня
Набирает обороты баскетбол, здесь вариантов постепенно становится всё больше. Два матча состоятся в чемпионате Испании: «Барселона» сразится с «Бургосом» (18:00 мск), а «Валенсия» — с «Басконией» (21:00). В финале немецкой Бундеслиги пройдёт второй матч между «Людвигсбургом» и «Альбой» (18:00).
Также один матч запланирован в чемпионате Израиля и два — в чемпионате Новой Зеландии. В Японии состоятся матчи первенства по бейсболу, очередная гонка состоится в NASCAR. Также можно поставить на австралийский футбол и шахматы.
Ну и киберспорт, естественно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.
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