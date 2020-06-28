«Лестер» — «Челси», «Милан» — «Рома» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 28 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 июня.

На что ставить в футболе 28 июня

Почти все европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига уже успела подойти к концу, возобновился футбол в Испании и Италии, набрали ход АПЛ и РПЛ.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: непростой день для Гвардиолы, Де Брёйне и Стерлинга В последних девяти играх с «горожанами» «сороки» забили 10 голов.

В воскресенье выбор вполне солидный, хотя по-настоящему громких вывесок немного. В Российской Премьер-Лиге одним матчем завершится программа 24-го тура. Вышедший накануне в полуфинал Кубка России «Урал» примет «Тамбов», начало — в 16:30 мск.



В Англии будет веселее. Во-первых, ещё один матч 32-го тура АПЛ: «Уотфорд» сразится с «Саутгемптоном» (18:30 мск). Во-вторых, целых три игры четвертьфинала Кубка страны. «Шеффилд Юнайтед» сойдётся с «Арсеналом» (15:00 мск), «Лестер Сити» — с «Челси» (18:00), а «Ньюкасл Юнайтед» — с «Манчестер Сити» (20:30).



Четыре игры состоятся в чемпионате Испании, где продолжается 32-й тур. Самая ранняя из них начнётся в 15:00, «Леванте» померяется силами с «Бетисом». Три часа спустя начнут «Вильярреал» и «Валенсия», в 20:00 настанет время «Гранады» и «Эйбара», а в 23:00 на поле выйдут «Эспаньол» и мадридский «Реал».

«Лестер Сити» — «Челси». Прогноз: Варди, Жиру и Пулишич подтвердят статистический тренд В шести из восьми встреч в Лестере соперники непременно забивали в обе стороны.

Наиболее широкий выбор в воскресенье в итальянской Серии А, где пройдут сразу шесть поединков 28-го тура. В первую очередь, конечно, выделяется битва «Милана» и «Ромы» (18:15 мск). В 20:30 прозвучит стартовый свисток ещё в четырёх поединках, а в 22:45 начнут «Парма» и «Интер».



Четыре встречи запланированы в чемпионате Турции. В 18:30 начнут «Сивасспор» и «Кайсериспор», а также «Ризеспор» и «Денизлиспор». 2,5 часа спустя придёт время для матчей «Истанбул Башакшехир» — «Галатасарай» и «Газишехир» — «Антальяспор».



Три матча пройдут в чемпионате Украины. «Мариуполь» примет «Днепр-1» (17:00), «Десна» — киевское «Динамо», а «Ворскла» — «Олимпик» (оба — в 19:30). Одна игра пройдёт в чемпионате Португалии, но вывеска также довольно скучная — «Боавишта» против «Санта-Клары» (23:00).

«Милан» — «Рома». Прогноз: Ибрагимович, Джеко и Мхитарян останутся в тени судьи Соперников устроит только победа, а судить будет очень примечательный персонаж.

Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Таджикистана, Фарерских островов, Чехии, Швейцарии, Швеции и Южной Кореи.



Также не стоит забывать про Чемпионшип, вторую Бундеслигу, испанскую Сегунду и итальянскую Серию В. Кроме того, никуда не делся киберфутбол, хотя с возвращением европейских первенств он отошёл на второй план.

Матчи по хоккею для ставок 28 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся как минимум до августа.

Соответственно, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 28 июня

Набирает обороты баскетбол, здесь вариантов постепенно становится всё больше. Два матча состоятся в чемпионате Испании: «Барселона» сразится с «Бургосом» (18:00 мск), а «Валенсия» — с «Басконией» (21:00). В финале немецкой Бундеслиги пройдёт второй матч между «Людвигсбургом» и «Альбой» (18:00).



Также один матч запланирован в чемпионате Израиля и два — в чемпионате Новой Зеландии. В Японии состоятся матчи первенства по бейсболу, очередная гонка состоится в NASCAR. Также можно поставить на австралийский футбол и шахматы.

«Урал» — «Тамбов». Прогноз: Годзюр не спасётся от Мелкадзе, Обухова и Костюкова Екатеринбуржцы не выигрывали в родных стенах в чемпионате России аж с августа прошлого года.

Ну и киберспорт, естественно. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.