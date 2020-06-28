«Наполи» — СПАЛ. Прогноз: Мертенс, Инсинье и Кулибали столкнут аутсайдера в пропасть

28 июня «Наполи» и СПАЛ сыграют в матче 28-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех СПАЛ оценён букмекерами коэффициентом 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — СПАЛ

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 28 июня «Наполи» — СПАЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.20.

Анализ и прогноз матча Серии А «Наполи» — СПАЛ (28.06.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Первый полный тур остался позади, команды постепенно находят игровой ритм. На воскресенье, 28 июня, в итальянской Серии А запланированы аж шесть матчей. В 20:30 мск в Неаполе местный «Наполи» начнёт выяснять отношения со СПАЛ.

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют абсолютно разные амбиции. «Партенопейцы» уже выполнили задачу на сезон, взяв долгожданный трофей. Они успели выиграть после выхода с карантина Кубок Италии: сначала выстояли под напором «Интера» (1:1 в ответном матче), а затем в серии пенальти одолели «Ювентус».

Путёвка в Лигу Европы на будущий год уже обеспечена. Теоретически остаются шансы попасть в Лигу чемпионов через национальное первенство, хотя верится в это с большим трудом. Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестую позицию в Серии А с 42 очками, отставая от топ-4 на 12 пунктов.

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За 11 туров отыграть такую фору можно, но слишком уж много всего должно совпасть. Тем не менее у «Наполи» всё нормально: они могут играть в своё удовольствие, пользуясь положительным зарядом от триумфа в Кубке Италии. Во вторник удалось в гостях разобраться с крепкой «Вероной» (2:0).

Хозяева вполне могли рассчитывать на ничью при доле удачи, хотя в целом следует признать справедливость результата. Неаполитанцы действовали энергично и на свои пару мячей наиграли. Теперь предстоит в родных стенах сразиться с одним их худших клубов чемпионата Италии.

СПАЛ занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая «Брешию» только по дополнительным показателям. Расклад примерно тот же, что и у «Наполи» с Лигой чемпионов: шансы спастись не потеряны, но крайне малы. Отставание от идущего 17-м «Дженоа» составляет восемь очков, пусть и при игре в запасе.

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В минувшем туре бело-голубые не справились дома с «Кальяри» (0:1). Собственно, от клуба из Феррары большего и не ждали, поскольку уровень состава и финансовые возможности здесь крайне скромные. Для аутсайдера он пропускает не так много (45 мячей — лучший показатель из пятёрки худших), вот только с атакой катастрофа.

Всего 20 голов в 27 турах — худший результат в Серии А. Нехватка исполнительского мастерства сказывается, довольно часто команда остаётся с пустыми руками при неплохом качестве футбола. Поводов для сенсации тут немного, шансы гостей кажутся минимальными.

Оборона у СПАЛ достойная, так что града голов не ждём. Но свою пару-тройку мячей воодушевлённые хозяева наверняка соорудят. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06 и П1 всухую за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — СПАЛ

Разница в исполнительском мастерстве громадная. СПАЛ неплох в обороне, но забивает меньше всех в чемпионате Италии (всего 20 голов). Неаполитанцы получили эмоциональный заряд после победы в Кубке страны, которого должно хватить для уверенной победы над аутсайдером. Ждём что-то вроде 2:0 или 3:0.

Ставка: победа «Наполи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.