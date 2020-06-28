Как делать ставки на Overwatch: варианты исходов и критерии выбора пари

Overwatch — онлайн игра, по которой проводятся чемпионаты мира. На этот вид киберспорта принимают ставки букмекеры. В этой статье мы обсудим основы Overwatch, а также разберём как сделать и как выбрать ставку на данную игру.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое Overwatch
Overwatch — многопользовательский командный онлайн-шутер. В поединках соревнуются команды по 5-6 человек. Каждый член команды выбирает себе уникального персонажа, имеющего определенный набор способностей, скиллов, собственную игровую историю.
Все персонажи в зависимости от набора скиллов делятся на разные категории: поддержка, защита, штурм, танк. Успешность каждой команды зависит от набора скиллов конкретного игрока, выбранной стратегии, знания игровой локации, возможностей соперника, скорости реакции игроков.
В Overwatch есть карты с разными условиями победы:
- Захват точек. Атакующей команде нужно захватить определенные части карты, а защищающийся коллектив держит оборону.
- Сопровождение. Одна команда доставляет груз в заданную точку, а другая — мешает этому.
- Гибридная карта. Смесь обоих режимов.
- Контроль объектов. Соперники удерживают свои позиции.
Самый престижный по Overwatch — Overwatch League.
Какие ставки есть в Overwatch
В букмекерской конторе можно сделать следующие ставки на Overwatch:
- Победа в матче.
- Победа в раунде.
- Место на турнире.
- Результативность команды.
В некоторых специализирующихся на киберспорте БК можно ставить на игровые процессы и командные достижения внутри матча.
Как зарабатывать на ставках:
Как сделать ставку на Overwatch
Чтобы сделать ставку на любимую игру достаточно пройти несколько простых шагов:
- зарегистрироваться в букмекерской конторе и подтвердить личность;
- пополнить счёт;
- зайти в раздел ставок на киберспорт и открыть линию одного из матчей;
- выбрать исход, ввести сумму ставки в купон и заключить пари.
Как выбрать ставку на Overwatch
При выборе ставки на Overwatch обратите внимание на следующие критерии:
- Составы команд: если в коллективе недавно произошли изменения, и прошло мало времени, не ставьте на такую команду. Важна сыгранность.
- Рейтинг: даёт общее представление о статусе соперников.
- Результаты последних десяти матчей: показывают текущую форму команду.
- Историю личных встреч: даже у грандов бывают неудобные соперники.
- Турнирную мотивацию: при достижении целей команда может играть без желания победить.
Как анализировать матчи для ставок:
Маржа, комиссия букмекеров на Overwatch в разных БК составляет порядка 5-9%. На дистанции это выгоднее ставок на настольный теннис, но хуже пари на топовые турниры по футболу, хоккею. теннису, баскетболу и UFC.
Overwatch — молодой вид киберспорта, для которого пока не придуманы специальные стратегии. Если вам нравится сама игра, и вы хотите получить дополнительное удовольствие, ставки на небольшие суммы допустимы. Для заработка рекомендуем выбрать более популярные дисциплины.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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