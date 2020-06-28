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Как делать ставки на Overwatch, киберспорт, линия и прогнозы на матчи в БК

Дмитрий Богданов
Как делать ставки на Overwatch: варианты исходов и критерии выбора пари
Маржа на Overwatch ниже, чем во многих видах спорта. Но игроков отпугивает роспись.
Ставки / База знаний 0

Overwatch — онлайн игра, по которой проводятся чемпионаты мира. На этот вид киберспорта принимают ставки букмекеры. В этой статье мы обсудим основы Overwatch, а также разберём как сделать и как выбрать ставку на данную игру.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое Overwatch

Overwatch — многопользовательский командный онлайн-шутер. В поединках соревнуются команды по 5-6 человек. Каждый член команды выбирает себе уникального персонажа, имеющего определенный набор способностей, скиллов, собственную игровую историю.

Все персонажи в зависимости от набора скиллов делятся на разные категории: поддержка, защита, штурм, танк. Успешность каждой команды зависит от набора скиллов конкретного игрока, выбранной стратегии, знания игровой локации, возможностей соперника, скорости реакции игроков.

В Overwatch есть карты с разными условиями победы:

  • Захват точек. Атакующей команде нужно захватить определенные части карты, а защищающийся коллектив держит оборону.
  • Сопровождение. Одна команда доставляет груз в заданную точку, а другая — мешает этому.
  • Гибридная карта. Смесь обоих режимов.
  • Контроль объектов. Соперники удерживают свои позиции.

Самый престижный по Overwatch — Overwatch League.

Какие ставки есть в Overwatch

В букмекерской конторе можно сделать следующие ставки на Overwatch:

  • Победа в матче.
  • Победа в раунде.
  • Место на турнире.
  • Результативность команды.

В некоторых специализирующихся на киберспорте БК можно ставить на игровые процессы и командные достижения внутри матча.

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Как сделать ставку на Overwatch

Чтобы сделать ставку на любимую игру достаточно пройти несколько простых шагов:

  • зарегистрироваться в букмекерской конторе и подтвердить личность;
  • пополнить счёт;
  • зайти в раздел ставок на киберспорт и открыть линию одного из матчей;
  • выбрать исход, ввести сумму ставки в купон и заключить пари.

Как выбрать ставку на Overwatch

При выборе ставки на Overwatch обратите внимание на следующие критерии:

  • Составы команд: если в коллективе недавно произошли изменения, и прошло мало времени, не ставьте на такую команду. Важна сыгранность.
  • Рейтинг: даёт общее представление о статусе соперников.
  • Результаты последних десяти матчей: показывают текущую форму команду.
  • Историю личных встреч: даже у грандов бывают неудобные соперники.
  • Турнирную мотивацию: при достижении целей команда может играть без желания победить.

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Маржа, комиссия букмекеров на Overwatch в разных БК составляет порядка 5-9%. На дистанции это выгоднее ставок на настольный теннис, но хуже пари на топовые турниры по футболу, хоккею. теннису, баскетболу и UFC.

Overwatch — молодой вид киберспорта, для которого пока не придуманы специальные стратегии. Если вам нравится сама игра, и вы хотите получить дополнительное удовольствие, ставки на небольшие суммы допустимы. Для заработка рекомендуем выбрать более популярные дисциплины.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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