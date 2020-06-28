«Гранада» — «Эйбар». Прогноз: Сольдадо и Орельяна дадут зайти коэффициенту 3.05 в Ла Лиге

28 июня «Гранада» и «Эйбар» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Гранады» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Эйбар»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 28 июня «Гранада» — «Эйбар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.05.

Анализ и прогноз матча Примеры «Гранада» — «Эйбар» (28.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в воскресенье, 28 июня, сразу четырьмя играми. В 20:30 мск в Гранаде местный одноимённый клуб на стадионе «Лос-Карменес» начнёт выяснять отношения с «Эйбаром».

Положение соперников сравнивать никак нельзя. «Насриды» фактически выполнили основную задачу на сезон, спокойно решив вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе. На данный момент они занимают десятое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. До зоны вылета аж 17 баллов.

Теоретически даже есть возможность запрыгнуть в еврокубки: идущий пятым «Хетафе» находится всего в шести пунктах, а остальные — ещё ближе. Но тут нужно признать, что конкуренты выглядят гораздо мощнее. Как по именам и финансовым возможностям, так и непосредственно по качеству футбола.

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Стоит заметить, что количество мирных исходов резко увеличилось после того, как дистанция от зоны вылета стала безопасной. В шести предыдущих турах испанской Примеры «Гранада» сыграла вничью четыре раза — с «Сельтой» (0:0), «Леванте» (1:1), «Бетисом» (2:2) и «Леганесом» (0:0). Сплошь клубы из нижней половины таблицы.

Также случилась одна победа, в первом матче после карантина в родных стенах удалось обставить «Хетафе». Решающий гол был забит на 79-й минуте. А 30-м туре состоялось домашнее поражение от «Вильярреала» (0:1). «Жёлтая субмарина» быстро открыла счёт, после чего едва удержала победу. На ничью «насриды» вполне наиграли.

Самое забавное, что «Эйбар» мирный исход полностью устроит. Больше того — в трёх предыдущих турах Ла Лиги команда делила очки дважды, с «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Хетафе» (1:1). А затем одержала важнейшую победу над «Валенсией» (1:0) благодаря автоголу в первом тайме.

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Дело в том, что «оружейники» находятся на 17-м месте, но имеют солидный отрыв от зоны вылета. У них 32 очка, а у идущей 18-й «Мальорки» их всего 26, да ещё и при одной лишней игре. По сути в такой ситуации требуется просто избегать неудачных серий и худо-бедно собирать очки.

И последний аргумент. В пяти предыдущих очных встречах кто-то непременно побеждал, хотя соперники сопоставимы по уровню состава и часто соседствуют в турнирной таблице. На наш взгляд, с учётом всех факторов давать больше тройки на лобовую ничью не стоит.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Гранада» — «Эйбар» 28 июня

«Гранада» решила все вопросы по сохранению прописки в элите и повадилась делить очки — четыре ничьих в шести предыдущих матчах. «Эйбар» занимает 17-е место, но отрыв от зоны вылета солидный, целых шесть баллов. Мирный исход полностью устроит обе стороны, благо что «оружейники» дважды играли вничью в трёх последних турах.

Ставка: ничья за 3.05.

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