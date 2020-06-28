«Генчлербирлиги» — «Касымпаша». Прогноз: Куарежма, Шарлия и Гоу прервут победную серию

29 июня «Генчлербирлиги» и «Касымпаша» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Генчлербирлиги» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Касымпаши» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Генчлербирлиги» — «Касымпаша»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 29 июня «Генчлербирлиги» — «Касымпаша» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Генчлербирлиги» — «Касымпаша» (29.06.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но в начале июля болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

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Позади остались два тура. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Программа 29-го тура закроется в понедельник, 29 июня, одной игрой. В Анкаре местный «Генчлербирлиги» сразится с «Касымпашой» из Стамбула, начало запланировано на 21:00 мск.

Речь идёт о битве прямых конкурентов, которые занимают соседние места в турнирной таблице чемпионата Турции. «Касымпаша» набрал в 28 турах 32 очка и находится на 11-й строчке, а «Генчлербирлиги» имеет в активе 31 балл и располагается на 12-й позиции. Смотреть приходится вниз.

До зоны еврокубков очень далеко, даже занимающий пятую строчку «Бешикташ» набрал уже 50 очков. Амбиции максимально приземлённые — сохранить прописку в элитном дивизионе, желательно без лишней нервотрёпки. Запас есть, хотя и небольшой. Открывающий зону вылета «Коньяспор» имеет 29 очков при одной лишней игре.

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Возобновили сезон соперники по-разному. Клуб из Анкары набрал три очка в двух поединках. Вроде бы неплохо, да только оба противника находятся на данный момент в зоне вылета. То есть можно было рассчитывать на большее, чем натужная победа над «Коньяспором» (2:1, решающий гол на 82-й минуте) и поражение от «Кайсериспора» (0:2).

А вот «Касымпаша» продлил выигрышную серию, которую начал ещё до вынужденного перерыва. Два матча — две победы. Сперва в гостях досталось прямому конкуренту «Йени Малатьяспор» (2:1), затем настал черёд пытающегося зацепиться за еврокубки «Фенербахче» (2:0).

Вроде бы результаты у гостей повеселее, но есть проблема. Во-первых, очные встречи — лишь одна победа стамбульцев в четырёх предыдущих случаях. Во-вторых, «Генчлербирлиги» хорош в родных стенах (четыре поражения в 14 поединках и всего 17 пропущенных мячей), а «Касымпаша» мало забивает в гостях (четыре победы в 14 играх, разница голов 17:28).

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Доверимся статистике и проверим 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20. Дело в том, что лишь в одной из семи предыдущих очных встреч забивалось более трёх голов. Силы соперников равны, зона вылета неподалёку. Ждём осторожной игры, которая вполне может закончиться мирным исходом.

Прогноз и ставки на матч «Генчлербирлиги» — «Касымпаша»

Соперники находятся неподалёку от зоны вылета и не могут чувствовать себя в безопасности. «Касымпаша» одержал четыре победы подряд, вот только на выезде команда не блещет — четыре выигрыша в 14 матчах, разница мячей 17:28. «Генчлербирлиги» на своём поле, напротив, хорош, да и статистика очных встреч говорит в его пользу. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Генчлербирлиги» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.