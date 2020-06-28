«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз: последний шанс сесть на хвост «Атлетико» и «Севилье»

29 июня «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 29 июня «Хетафе» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.58. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад» (29.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 29 июня, одной игрой. В 23:00 мск в Хетафе местный одноимённый клуб на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» начнёт выяснять отношения с «Реалом Сосьедад».

Соперники на момент рестарта первенства входили в зону Лиги чемпионов, но дружно совершили фальстарт. За четыре тура ни одна из команд не сумела добиться победы, хотя календари были вполне рабочие. Шансы забраться в топ-4 ещё остаются, но для этого требуется срочно прекратить допускать осечки.

У синих положение чуть лучше. 49 очков в 31 туре, пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, пять баллов отставания от «Севильи». При этом красно-белые провели на одну игру больше, то есть в случае победы удастся подобраться на расстояние прямого обстрела.

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В четырёх турах набрано три очка, хотя все соперники находятся за пределами топ-8 и на еврокубки не претендуют. Для начала подопечные Пепе Бордаласа уступили на выезде «Гранаде» (1:2), а затем скатали три ничьих подряд. Все, разумеется, низовые — 0:0 с «Эспаньолом», 1:1 с «Эйбаром» и «Вальядолидом».

«Реал Сосьедад» выглядит просто ужасно — один балл за четыре поединка. Никаких вопросов нет только по домашнему поражению от мадридского «Реала» (1:2). А вот домашняя ничья со скромной «Осасуной» (1:1) и поражения от «Алавеса» (0:2) и «Сельты» (0:1) рискуют оказаться роковыми.

На самом деле качество футбола не столь печальное, как может показаться по результатам. Баски заметно недобрали из-за слабой реализации и невезения, при нормальных обстоятельствах они могли бы рассчитывать на три-четыре очка. А так ситуация вышла из-под контроля: 47 баллов, седьмая строчка в Примере.

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Любопытно выглядит статистика очных встреч — в шести предыдущих случаях одна из команд выигрывала с разницей в один мяч, причём в пяти из них счёт был строго 2:1. Менялся только победитель. Можно, конечно, проверить ставку «в матче будет ровно три гола» за мощный коэффициент 4.10, но есть сомнения.

Слишком уж высока цена ошибки. Проигравший фактически выпадет из гонки за Лигу чемпионов, а потому дебют наверняка получится аккуратным. Быстрого гола мы не ждём, благо что «Хетафе» замечательно умеет сушить игру. «Гол в первые 34 минуты — нет» за 2.46 смотрится интересно.

Также стоит рассмотреть вариант «победа одной из команд с разницей в один мяч» за 2.24. Игра обещает быть нервной и плотной, а ничья не устроит никого — тогда «Атлетико» фактически обеспечит себе место в топ-4, да и «Севилья» будет далековато. Плюс статистика — в шести предыдущих поединках эта ставка доезжала.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 29 июня

Соперники дружно провалили рестарт сезона, набрав на двоих четыре очка в четырёх турах при полном отсутствии побед. Они выпали из зоны Лиги чемпионов, а проигравший фактически лишится шансов на топ-4. Цена ошибки громадна, а уровень команд сопоставим. Ждём закрытого дебюта с минимальным количеством остроты до перерыва.

Ставка №1: гол в первые 34 минуты — нет за 2.46.

Ставка №2: победа одной из команд с разницей в один мяч за 2.24.