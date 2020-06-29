«Хетафе» — «Реал Сосьедад» и другие матчи для прогнозов: на что ставить 29 июня

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 29 июня.

На что ставить в футболе 29 июня

Почти все европейские чемпионаты постепенно вернулись в строй. В результате выходные стабильно получаются насыщенными, выбирать наконец-то есть из чего. Бундеслига уже успела подойти к концу, возобновился футбол в Испании и Италии, набрали ход АПЛ и РПЛ.

«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт вновь начудят в обороне За четыре игры после паузы «орлы» пропустили семь мячей.

В понедельник, впрочем, выбор куда более скромный, нежели в выходные. Громких вывесок нет, хотя жаловаться на недостаток событий не приходится. В первую очередь стоит выделить заключительный матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет «Реал Сосьедад» (23:00 мск).



Сойдутся прямые конкуренты по борьбе за зону Лиги чемпионов. На момент рестарта первенства они замыкали топ-4, но в четырёх турах остались без побед и сползли вниз. Кое-какие шансы догнать «Атлетико» и «Севилью» сохраняются, вот только для этого нужно побеждать любой ценой.



В чемпионате Англии расклад тот же самый — тоже 32-й тур, тоже одна игра. Сразятся два крепких середняка — «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» (22:00 мск). «Орлы» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, бордовые находятся на 11-м месте. Фактически обе команды уже доигрывают сезон.



Сразу три поединка пройдут в чемпионате Португалии. Сперва стартовый свисток прозвучит для «Авеша» и «Морейренсе» (19:00 мск), а вот дальше будет интереснее. В 20:00 на поле выйдут «Маритиму» и «Бенфика», а в 23:15 настанет время для «Пасуш де Феррейры» и «Порту».

«Генчлербирлиги» — «Касымпаша». Прогноз: Куарежма, Шарлия и Гоу прервут победную серию Стамбульцы одержали четыре победы подряд, досталось даже «Фенербахче».

Заключительная встреча 29-го тура состоится в чемпионате Турции, тоже сойдутся прямые конкуренты. «Генчлербирлиги» и «Касымпаша» находятся неподалёку от зоны вылета, но вообще имеют хорошие шансы в борьбе за выживание. Они начнут выяснять отношения в 21:00 мск.



Любители футбольного артхауса могут поставить на матчи чемпионатов Болгарии, Дании, Греции, Ирландии, Польши, Румынии и Швеции. Продолжают играть в испанской Сегунде и итальянской Серии В. Кроме того, никуда не делся киберфутбол, хотя с возвращением европейских первенств он отошёл на второй план.

Матчи по хоккею для ставок 29 июня

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена. НХЛ всё ближе к возобновлении сезона, но подождать придётся около месяца.

Соответственно в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 29 июня

За пределами футбола выбор совсем невелик, если не считать любительские соревнования. Можно поставить на большой теннис и пинг-понг, а также дартс и бадминтон. Ну и киберспорт, естественно. Там выбор довольно широкий.



Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.