«Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Прогноз: Заха, Джей Родригес и Джордан Айю возьмут выходной

29 июня «Кристал Пэлас» примет «Бёрнли» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» (29.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 июня стартует 32-й. Продолжит программу пара «Кристал Пэлас» — «Бёрнли», встреча состоится 29 июня и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Кристал Пэлас» после паузы провёл две встречи, обе в гостях. В первой получилось разобраться с аутсайдером «Борнмутом» (2:0), а вот во второй не вышло ничего предложить лидеру АПЛ «Ливерпулю» (0:4). В матче с мерсисайдцами лондонцы сумели нанести только три удара, все мимо ворот. Бригада Клоппа же нанесла 21, 7 из которых пришлись в створ.



Впрочем, «орлы» по-прежнему входят в топ-10 чемпионата Англии. Сейчас у них 42 балла и 10-я строчка. Об опасности вылета можно забыть, но и подняться повыше будет трудно, поскольку сразу три клуба претендуют на попадание в десятку лучших по итогам сезона.



«Бёрнли», собственно, один из тех, кто имеет неплохие шансы оказаться в топ-10. Сейчас у команды, как и у ближайшего соперника, 42 очка, но она находится на одну строчку ниже из-за дополнительных показателей. Поэтому предстоящий поединок станет интересным ещё и с точки зрения турнирной таблицы.

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После паузы бордовые тоже провели две игры и тоже набрали три очка. Сперва они сокрушительно проиграли в гостях у «Манчестер Сити» (0:5), а затем дома с минимальным счётом переиграли «Уотфорд». Хотя тут надо сказать, что соперники смотрелись сопоставимо и дело вполне могло завершиться ничьей.



Теперь «Бёрнли» предстоит выезд к «Кристал Пэлас». В целом, команды выглядят примерно одинаково. Однако домашняя статистика личных встреч на стороне «орлов», пусть и с небольшим перевесом. В четырёх играх против бордовых они добыли семь из 12 возможных очков.



Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр «Кристал Пэлас» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Дело тут в том, что за 15 встреч клуб сумел забить всего 12 мячей, а пропустить — 13. То есть «Бёрнли», который в гостях имеет в среднем за встречу меньше гола, разгуляться будет негде.

На таком фоне тотал меньше 2 мячей за коэффициент 1.86 смотрится неплохо. Альтернативный вариант — «обе забьют — нет» за коэффициент 1.68. Статистика личных встреч на нашей стороне: в шести предыдущих играх между соперниками верх был пробит только один раз.

Прогноз и ставки на матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»

На данный момент соперники выглядят примерно сопоставимо. Они находятся рядышком в таблице чемпионата Англии и имеют одинаковое количество баллов. Но бы не стали ждать от них сверхвысокой результативности по нескольким причинам. Во-первых, с созиданием у них откровенно так себе; во-вторых, у себя дома «Кристал Пэлас» даёт разбежаться далеко не всем. Проверим сразу две ставки в предстоящем поединке.



Ставка 1: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.86.



Ставка 2: обе забьют — нет за коэффициент 1.68.