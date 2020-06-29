«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Фролов с Бурлаком удивят Николича и Миранчука

30 июня «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 30 июня «Локомотив» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (30.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги стартует во вторник, 30 июня, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 18:00 мск в Москве: «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» сразится с «Крыльями Советов».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и имеют абсолютно разные амбиции. «Локомотив» с 47 очками в 24 турах занимает чистое второе место. Говорить о борьбе за титул уже не приходится, поскольку «Зенит» оторвался на девять пунктов и вряд ли упустит такое преимущество.

А вот шансы на выход в Лигу чемпионов хорошие. Тут, правда, нужно отметить, что после возобновления сезона «железнодорожникам» сильно повезло с календарём. Они одержали две сухие победы, воспользовавшись слабостью соперников. Для начала досталось разобранному «Оренбургу» (1:0), который видится главным претендентом на последнюю строчку и вылет в ФНЛ.

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А в субботу настал черёд «Рубина», барахтающегося внизу турнирной таблицы. Дебют получился равным и довольно вялым, а в середине первого тайма хозяева потеряли мяч в середине поля. Быстрый пас Рыбчинского на Алексея Миранчука, точный удар в угол, гол. Спустя пять минут арбитр назначил пенальти за попадание мяча в руку — 2:0.

В дальнейшем казанцы честно пытались что-то придумать, но сил хватило только на бесконечные подачи и стандарты (одних угловых подали 11 штук). Москвичи без особых проблем одержали вторую победу при Марко Николиче, а теперь сразятся с худшим клубом РПЛ.

«Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу, набрав всего 22 очка. После рестарта первенства самарцы потерпели два поражения, которые получились очень разными. Для начала безвольно уступили в родных стенах «Ахмату» (2:4) — открыли счёт, ушли на перерыв лидерами, а во втором тайме бросили играть и получили четыре гола за 15 минут.

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Зато в 24-м туре тогда ещё подопечные Миодрага Божовича вдоволь попили кровушки у «Зенита». С игры так и не пропустили, но всё же уступили (1:2) благодаря двум точным ударам Артёма Дзюбы с пенальти. Говорить о судействе смысла нет — сине-бело-голубые владели большим преимуществом, а как минимум два из трёх ключевых решения арбитра в их пользу оказались абсолютно справедливыми.

Линия букмекеров кажется логичной, хозяева действительно имеют заметную фору по уровню исполнителей, а своё поле станет дополнительным плюсом. И всё же нужно учесть несколько факторов. Первый — в двух предыдущих домашних матчах с самарцами «Локомотив» потерял очки (2:2 и 0:0).

Второй — у гостей имелись дополнительные сутки на восстановление. С «Зенитом» они играли в пятницу, а «Локомотив» провёл матч с «Рубином» в субботу. «Скамейка» у москвичей для претендента на Лигу чемпионов коротковата, в Казани усилить игру можно было разве что Антоном Миранчуком.

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И третий — самарцы накануне решились на увольнение Миодрага Божовича. Его место занял Андрей Талалаев. За шесть туров до конца рассчитывать на какие-то существенные изменения наивно, такой шаг преследует в первую очередь цель встряхнуть команду и придать ей импульс. В принципе, может и получиться.

Потому списывать гостей со счетов преждевременно. Зацепиться за очки им, может, и не удастся, а вот дать фавориту бой — вполне. Брать ли Х2 за дивный коэффициент 2.96 — дело вкуса, всё же шансы «Локо» смотрятся выше. А вот П2 с форой (+1) за 2.22 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 30 июня

«Локомотив» имеет заметную фору по уровню исполнителей, но на стороне самарцев два фактора. Во-первых, два последних выезда в гости к «железнодорожникам» закончились для них успешно (2:2 и 0:0). Во-вторых, предыдущий матч они сыграли на сутки раньше, а скамейка у москвичей для претендента на Лигу чемпионов откровенно скромная. На наш взгляд, фавориту придётся попотеть.

Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (+1) за 2.22.

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