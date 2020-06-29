«Торино» — «Лацио». Прогноз: Ансальди, Белотти и Сиригу приблизят скудетто «Ювентуса»

В четырёх предыдущих встречах в Турино «быки» проиграли бьянкочелести лишь один раз.

30 июня «Торино» и «Лацио» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 30 июня «Торино» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча Серии А «Торино» — «Лацио» (30.06.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз: последний шанс сесть на хвост «Атлетико» и «Севилье» Проигравший выпадет из гонки за Лигу чемпионов, цена ошибки колоссальна.

С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались два полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 29-го тура стартует во вторник, 20 июня, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 20:30 мск в Турине.

Местный «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» сразится с «Лацио». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы, и их амбиции сильно разнятся. Римляне пытаются помешать «Ювентусу» выиграть очередное скудетто: они набрали 65 очков и занимают чистое второе место.

«Старая синьора» ушагала на четыре пункта — отставание заметное, но за 10 туров многое может измениться. Главное, что путёвка в Лигу чемпионов уже никуда не денется: «Интер» и «Аталанта» держатся рядом, а вот остальные находятся слишком далеко. Идущей пятой «Роме» не хватает аж 17 очков.

«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт вновь начудят в обороне За четыре игры после паузы «орлы» пропустили семь мячей.

Справедливости ради, рестарт сезона получился для бьянкочелести сложным. Для начала они уступили «Аталанте» (2:3), хотя имели всё необходимое для достижения результата. Уже к 11-й минуте гости вели с разницей в два мяча, после чего откровенно расслабились. После перерыва они вообще ничего не создали, оставшись с пустыми руками.

В субботу удалось с горем пополам дожать в родных стенах «Фиорентину» (2:1). Фаворит пропустил в середине первого тайма, после чего долгое время не мог взломать оборону «фиалок» (которая обычно часто допускает ошибки). Помог крайне сомнительный пенальти на 67-й минуте, а в концовке отличился Луис Альберто.

«Торино» находится на 14-й позиции в чемпионате Италии и надеется обойтись без полноценной борьбы за выживание. Исходные данные неплохие — шесть очков отрыва от зоны вылета. Туринцы успели провести три поединка, в которых разжились четырьмя баллами. И это им ещё не повезло.

«Генчлербирлиги» — «Касымпаша». Прогноз: Куарежма, Шарлия и Гоу прервут победную серию Стамбульцы одержали четыре победы подряд, досталось даже «Фенербахче».

Прежде всего речь о домашнем матче с «Пармой» (1:1), где слабая реализация не позволила довести дело до победы. Андреа Белотти даже не забил пенальти. Потом удалось выстоять с «Удинезе» (1:0) — быстрый гол, игра вторым номером, огромное количество стандартов у своих ворот.

А вот с крепким «Кальяри» (2:4) ничего не получилось. Соперник забил четыре мяча с пяти ударов в створ (плюс один пенальти). «Торино» много владел мячом, не опустил рук при 0:3 и даже оживил интригу. Но успеха не добился. Теперь будет ещё тяжелее, ведь «Лацио» невероятно мотивирован.

Разумеется, гости имеют заметную фору по уровню исполнителей, хотя не всё так однозначно. «Быки» традиционно опасны на своём поле. Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих встречах в Турине хозяева уступили лишь однажды, да и то с разницей в один мяч (0:1). Кроме того, подопечные Морено Лонго забивали во всех трёх матчах после возобновления сезона.

«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес намучаются в гостях За четыре матча после паузы «Пасуш де Феррейра» оформил восемь голов.

У «Лацио» оборона в двух предыдущих поединках смотрелась гораздо хуже, чем до паузы. Так что шансы у хозяев наверняка появятся. Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за крепкий коэффициент 2.10 и ИТБ 1 гола «Торино» за те же 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Торино» — «Лацио»

«Торино» после паузы забил во всех трёх матчах, а оборона «Лацио», напротив, гораздо чаще стала допускать ошибки. Кроме того, в четырёх предыдущих очных встречах в Турине бьянкочелести оказались сильнее лишь однажды. На наш взгляд, хозяева имеют хорошие шансы зацепить очки.

Ставка: «Торино» не проиграет за 2.10.