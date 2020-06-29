«Островитяне» уже одной ногой в Сегунде, терять им нечего.

«Мальорка» — «Сельта». Прогноз: Смолов не успеет прийти в себя после гола «Барселоне»

30 июня «Мальорка» и «Сельта» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 30 июня «Мальорка» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.52, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.25.

Анализ и прогноз матча Примеры «Мальорка» — «Сельта» (30.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 33-го тура испанской Примеры стартует завтра, 30 июня, тремя матчами. Самый ранний из них стартует в 20:30 мск в Пальма-де-Мальорке: местная «Мальорка» на стадионе «Иберостар» померяется силами с «Сельтой».

Обе команды входят в пятёрку худших в чемпионате Испании и являются участниками борьбы за выживание, вот только разница между их положением огромна. У «островитян» всё очень печально: всего 26 очков и 18-е место в турнирной таблице, отставание от спасительной 17-й строчки составляет шесть пунктов.

Понятно, что за шесть туров до конца это очень много, ведь права на ошибку фактически не осталось. Подопечные Висенте Морено могут винить только себя, поскольку в пяти турах после возобновления первенства удалось зацепить всего одно очко. Да и тем трудно гордиться — ничья в родных стенах с едва живым «Леганесом» (1:1), который спасся на 87-й минуте.

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В остальных случаях дело неизменно заканчивалось поражениями. 0:4 от «Барселоны», 0:1 от «Вильярреала», 0:2 от мадридского «Реала» и 1:3 от «Атлетика» из Бильбао. Результаты действительно крайне печальные, однако тут нужно учитывать уровень оппозиции. Три представителя топ-5 и выезд в Бильбао.

«Сельта» чувствует себя гораздо комфортнее. В 10 предыдущих поединках состоялось лишь одно поражение, да и то на тоненького (0:1 от «Вильярреала»). Правда, многовато ничьих, поскольку не так давно у команды была долгая сухая серия. Зато потом прорвало — 6:0 с «Алавесом», 1:0 с «Реалом Сосьедад» и яркая ничья с «Барселоной» (2:2).

Больше того, клуб из Виго имел замечательную возможность дожать сине-гранатовых и одержать третью победу подряд. Но и так грех жаловаться. Теперь «кельты» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги с 34 очками. Отрыв от зоны вылета солидный, целых восемь пунктов.

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Неудивительно, что букмекеры считают фаворитом гостей. Но не всё так просто. Во-первых, для них «Мальорка» — исторический неудобный соперник. Ни одной победы в пяти матчах. Во-вторых, на выезде «Сельта» не блещет — всего две победы в 16 встречах при разнице голов 13:22.

Третье — «Мальорка» вполне конкурентна в родных стенах. Шесть побед и три ничьи в 16 играх, достойный баланс мячей (17:19). И четвёртое — подопечным Оскара Гарсия наверняка не хватит сил и эмоций после ничьей с «Барселоной». Переключаться после такого на выезд к аутсайдеру по умолчанию сложно.

На наш взгляд, хозяева тут вполне могут зацепить очки. Слабые результаты во многом объясняются тяжелейшим календарём. Теперь отступать «Мальорке» абсолютно некуда, а потому футболисты будут вгрызаться в каждый мяч. 1Х за 1.71 смотрится вполне нормально, вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Сельта» 30 июня

Букмекеры переоценивают гостей. Переключиться после яркой ничьей с «Барселоной» по умолчанию сложно, потрачено много эмоций и сил. Соперник исторически неудобный (ни одной победы в пяти матчах), да ещё и уверенно выступающий в родных стенах. А вот сама «Сельта» в гостях не блещет — только две победы в 16 встречах при разнице мячей 13:22. Возьмём 1Х за 1.70.

Ставка: «Мальорка» не проиграет за 1.70.