«Леганес» — «Севилья». Прогноз: Хесус Навас, Окампос и Сусо отправят аутсайдера в Сегунду

Красно-белые отдыхали на день больше и имеют огромное преимущество по уровню состава.

30 июня в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграют «Леганес» и «Севилья». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 30 июня «Леганес» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.59. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леганес» — «Севилья» (30.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 33-го тура испанской Примеры стартует во вторник, 30 июня, тремя матчами. В 22:00 мск в Леганесе местный одноимённый клуб на стадионе «Минисипаль де Бутарке» начнёт выяснять отношения с «Севильей».

Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Андалусийцы борются за попадание в Лигу чемпионов на будущий год. Пока получается довольно неплохо: 54 очка и чистое четвёртое место, ближайший преследователь отстаёт на три пункта.

По сути подопечные Хулена Лопетеги уже могли снять все вопросы по попаданию в топ-4, если бы не вирус ничьих. Четыре предыдущих поединка победителя не выявили, хотя соперники были на любой вкус. 1:1 с «Леванте», 0:0 с «Барселоной», 2:2 с «Вильярреалом» и 1:1 с «Вальядолидом».

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Вообще, красно-белые заслуживали большего. Непосредственно качество футбола тут в порядке. Мешает низкая реализация и невезение: «Леванте» спасся на 87-й минуте благодаря автоголу, отличный шанс победить «Барселону» был упущен в концовке, а «Вальядолид» удалось превзойти по xG почти в три раза (1,60 на 0,58).

Впрочем, «Севилья» остаётся хозяином своей судьбы, так что грех жаловаться. Благо что ближайший соперник невероятно слаб. Несчастный «Леганес» барахтается на дне турнирной таблице чемпионата Испании, одной ногой уже фактически находясь в Сегунде. 25 очков и 19-е место, хуже только «Эспаньол».

Шансы спастись тают на глазах. За шесть туров до окончания первенства отставание от занимающей спасительную 17-ю строчку «Сельты» составляет девять баллов. Права на ошибку не осталось, а календарь не шибко приятный. После «Севильи» предстоят два матча с прямыми конкурентами, выезд в Бильбао, а также домашние поединки с «Валенсией» и «Реалом».

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Напрягает разве что история противостояния — в трёх предыдущих выездах в Леганес красно-белые зацепили всего два очка, причём в каждом случае голы забивались в обе стороны. В остальном коэффициент 2.16 на лобовую победу фаворита кажется подарком.

Всё же «Севилья» заметно недобрала в предыдущих турах и имеет огромное преимущество по уровню исполнительского мастерства. Плюс мотивация, ведь на кону место в топ-4 и огромные деньги за попадание в Лигу чемпионов. И последний фактор — предыдущий матч гости провели на сутки раньше, при плотном графике и короткой «скамейке» это крайне важно.

Хозяева непременно упрутся и, вполне возможно, даже забьют, но зацепиться за очки им будет сложно. П2 за 2.16 смотрится замечательно, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 3.15.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леганес» — «Севилья» 30 июня

«Леганес» уже одной ногой в Сегунде — девять очков от спасительного 17-го места при тяжёлом календаре. «Севилья» отдыхала на сутки больше, имеет колоссальное преимущество по уровню исполнителей и не должна испытывать проблем с мотивацией. На кону место в топ-4 и Лига чемпионов. Не будем мудрить и возьмём П2 за 2.16.

Ставка: победа «Севильи» за 2.16.