«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне остановит Месси и приблизит чемпионство «Реала»

Красно-белые отдыхали на день больше и имеют огромное преимущество по уровню состава.

30 июня в матче 33-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 30 июня «Барселона» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча Примеры «Барселона» — «Атлетико» (30.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 33-го тура испанской Примеры стартует во вторник, 30 июня, тремя матчами. Самый поздний из них начнётся в 23:00 мск в Барселоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Камп Ноу» сразится с «Атлетико».

Разумеется, это главный матч тура, а скорее всего даже всей посткарантинной части Ла Лиги. Если по значимости, то как минимум по вывеске. Соперники входят в топ-3, однако назвать их прямыми конкурентами никак нельзя. Каталонцы по-прежнему участвуют в чемпионской гонке, хотя получается так себе.

Качество футбола оставляет желать лучшего, а Марк-Андре тер Штеген не может вечно тащить всё подряд. В результате в пяти турах допущено две осечки: 0:0 с «Севильей» и 2:2 с «Сельтой». И это сине-гранатовым ещё повезло, поскольку в обоих случаях соперники имели замечательные моменты на последних минутах.

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Впрочем, и без этого положение стало очень сложным. «Реал» — единственный клуб чемпионата Испании, до сих пор не допустивший осечек после возобновления сезона. Теперь мадридцы занимают чистое первое место в турнирной таблице с 71 очком, опережая «Барселону» на два пункта.

Тут надо добавить, что при равенстве очков «сливочные» финишируют выше, так как имеют преимущество по личным встречам. То есть «Реал» может один раз сыграть вничью и стать чемпионом, даже если «Барселона» добудет шесть побед в шести оставшихся турах. А верится в это с трудом.

Фактически чемпионская гонка может закончиться уже во вторник. «Атлетико» после ухода целого ряда лидеров минувшим летом долго запрягал, но постепенно нащупал баланс. Выкинул «Ливерпуль» из Лиги чемпионов, улучшил положение в национальном первенстве. В пяти турах набрано 13 очков из 15 возможных.

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Единственная осечка допущена в Бильбао (1:1), да и там после перерыва «матрасники» оказались очень близки ко второму мячу. В остальных четырёх случаях проблем не возникло — 5:0 с «Осасуной», 1:0 с «Вальядолидом», 1:0 с «Леванте» и 2:1 с «Алавесом». Как видно, в четырёх предыдущих играх пропущен всего один мяч, да и тот с пенальти на 93-й минуте.

В атаке у АТМД по-прежнему часто возникают сложности, зато оборона заметно прибавила по сравнению с первым кругом. На «Камп Ноу» гости определённо не станут владеть мячом, так что рисунок будет привычным: хозяева владеют территорией, а подопечные Диего Симеоне не дают им разбежаться и караулят контратаки.

Болельщиков сине-гранатовых должно напрягать сразу несколько факторов. Во-первых, атмосфера в коллективе. Неслучайно после ничьей с «Сельтой» в СМИ появилась информация о конфликте главного тренера Кике Сетьена и нескольких футболистов, которые были недовольны тактическими решениями.

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Во-вторых, «Барселоне» нужно побеждать любой ценой, иначе чемпионская гонка фактически завершится. Следовательно, рано или поздно придётся раскрываться, а «Атлетико» только это и нужно. Мадридцев вполне устроит ничья, и торопиться они не станут, отрыв от претендентов на топ-4 заметный.

И третье — история личных встреч. В пяти предыдущих поединках на «Камп Ноу» хозяева победили дважды при двух ничьих и одном поражении. «Атлетико» очень мало пропускает на выезде (13 мячей в 16 матчах), так что Месси и Суареса ждёт настоящее испытание. С продвижением мяча у сине-гранатовых в последнее время дела обстоят худо.

Проверим П1 по угловым с форой (-2) за 2.19. АТМД на выезде исполняет корнеры заметно реже соперников (4,62 против 6), а на «Камп Ноу» эта разница наверняка станет выше. Также возьмём Х2 за 2.06. На наш взгляд, проблемы «Барселоны» зашли слишком далеко, шансы гостей набрать очки составляют никак не меньше 50%.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетико» 30 июня

Хозяева показывают бледный футбол и много ошибаются в обороне, а Марк-Андре тер Штеген не может вечно маскировать проблемы команды. Чемпионство ускользает, а между футболистами и тренером Кике Сетьеном накануне даже состоялась перепалка. Подопечные Диего Симеоне, напротив, набрали 13 очков из 15 после возобновления сезона и чувствуют себя замечательно. На наш взгляд, хозяевам будет туго.

Ставка №1: победа «Барселоны» по угловым с форой (-2) за 2.19.

Ставка №2: «Атлетико» не проиграет за 2.06.