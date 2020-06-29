«Уфа» — «Рубин». Прогноз: Евсеев с Беленовым продолжат преследовать ЦСКА и «Спартак»

1 июля «Уфа» и «Рубин» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Уфы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Рубин»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Уфа» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Рубин» (01.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Фролов с Бурлаком удивят Николича и Миранчука «Железнодорожникам» везёт с календарём после возобновления сезона РПЛ.

Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 1 июля, шестью матчами. В 15:00 в Уфе местный одноимённый клуб на стадионе «Нефтяник» начнёт выяснять отношения с казанским «Рубином».

«Горожане» чувствуют себя заметно увереннее, даже сохраняя кое-какие шансы на попадание в еврокубки. После 24 туров они имеют в активе 31 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от замыкающего топ-5 ЦСКА составляет шесть пунктов, но «армейцам» во вторник играть со «Спартаком».

После возобновления первенства удалось набрать четыре очка из шести возможных. Для начала состоялась трудовая победа над «Тамбовом» (2:1). Подопечные Вадима Евсеева лучше провели первый тайм, открыли счёт, а на 36-й минуте остались в большинстве. Но всё же пришлось понервничать.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Бакаев и Соболев испортят возвращение Гончаренко Первая встреча Тедеско и Гончаренко после шумного четвертьфинала Кубка России.

После перерыва «волки» приободрились и провели ответный мяч, однако уже в компенсированное время Николай Гиоргобиани отличился после подачи углового. Затем был выезд к «Спартаку», обернувшийся нулевой ничьей. Красно-белые владели инициативой, но забить не сумели.

В концовке уфимцам дважды помог VAR, в обоих случаях арбитры приняли верное решение. Третья нулевая ничья на выезде с представителем топ-6 — это мощно. До «Спартака» подопечные Вадима Евсеева успели тормознуть «Зенит» и ЦСКА. А теперь играть предстоит в родных стенах.

Соперник не столь мощный. «Рубин» никак не может набрать ход — состав далеко не самый крепкий, приход Леонида Слуцкого ожидаемо не дал быстрого результата. После рестарта сезона казанцы набрали три очка: в равной игре победили на выезде «Урал» (2:1), а затем без шансов уступили «Локомотиву» (0:2).

«Мальорка» — «Сельта». Прогноз: Смолов не успеет прийти в себя после гола «Барселоне» «Островитяне» уже одной ногой в Сегунде, терять им нечего.

Впрочем, сохранение прописки в элитном дивизионе не должно стать проблемой: стыковые матчи отменены, а «Оренбург» дышит на ладан. Наибольший интерес представляет статистика очных встреч. Дело в том, что четыре предыдущих поединка завершились вничью, всякий раз планка тотала устояла (1:1 и трижды по 0:0).

Предпосылок для высокой результативности действительно не видно. «Рубин» очень мало забивает на выезде (разница голов 9:14), а «горожане», в свою очередь, никого просто так с «Нефтяника» не выпускают (18 очков в 11 матчах при балансе мячей 14:11). От этого и будем отталкиваться.

Мы бы выбирали между лобовой ничьей за 3.00 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 1.98. Уровень команд сопоставим, однако на стороне хозяев преимущество в сыгранности и родной стадион. Пожалуй, этого должно хватить для набора очков.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Рубин» 1 июля

Команды близки по уровню исполнителей, вот только «Уфа» имеет заметную фору в сыгранности. Четыре предыдущие очные встречи завершились низовыми ничьими, предпосылок к высокой результативности не видно и сейчас. Ждём закрытого футбола, в котором шансы хозяев смотрятся чуть выше.

Ставка: «Уфа» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.