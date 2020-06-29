«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: скромные «чайки» удивят Рашфорда и Марсьяля

30 июня «Брайтон энд Хоув Альбион» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «МЮ»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Брайтон» — «Ман Юнайтед» (30.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27-го числа стартовал 32-й. Продолжит программу пара «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед», встреча состоится 30 июня и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Брайтону» выпало возобновлять сезон сразу с двумя мощными соперниками, и, надо сказать, справился он отменно. Сперва у себя дома получилось добыть волевую победу над «Арсеналом» (2:1), а затем на выезде обокрасть замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» (0:0). Причём в обоих матчах клуб смотрелся не хуже своих оппонентов.



Набранные четыре очка позволили «чайкам» подальше отодвинуться от зоны вылета и вдохнуть свободнее, но расслабляться никак нельзя. Сейчас у них 33 балла и чистая 15-я строчка. Однако до идущего 14-м «Ньюкасл Юнайтед» не хватает целых шесть пунктов, от отрыв от опасного 18-го места столько же.



«Манчестер Юнайтед» тоже весьма неплохо возобновил чемпионат Англии. Помимо двух матчей в АПЛ, в которых клуб набрал те же четыре балла, был ещё напряжённый четвертьфинальный поединок в Кубке Англии. В первенстве получилось поделить очки с «Тоттенхэмом» (1:1) и разгромить крепкий «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

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В кубковой же встрече «красные дьяволы» гостили у «Норвич Сити». Основное время завершилось со счётом 1:1, а потому пришлось играть дополнительные таймы. Довести дело до пенальти у «канареек» не вышло, поскольку центральный защитник гостей Гарри Магуайр на 118-й минуте оказался расторопнее всех в чужой штрафной и принёс своей команде победу.



Эта победа позволила манкунианцам выйти в полуфинал, где им предстоит принять лондонский «Челси». В текущем же розыгрыше чемпионата Англии красные на данный момент занимают шестую позицию, имея в своём активе 49 баллов после 31 тура. Впрочем, при победе клуб сумеет вернуть себе пятое место, поскольку занимающий его «Вулверхэмптон» набрал 52 очка, но сыграл на матч больше.



Теперь «Манчестер Юнайтед» ожидает непростой выезд к «Брайтону». Непростым он станет потому, что подопечные Сульшера гораздо лучше играют дома, нежели в гостях. По набранным очкам на выезде они занимают лишь девятое место в АПЛ, добыв только четыре победы за 15 игр и забив всего 16 голов, а пропустили целых 19.

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«Альбион» в свою очередь дома в 15 поединках потерпел только четыре поражения. При этом клуб сумел оформить 19 мячей, а пропустить не так много — 16. Любопытно также, что с 2017 года соперники успели встретиться шесть раз. В Брайтон энд Хоув они играли только два раза, оба остались за хозяевами с общим счётом 4:2.

А на таком фоне можно подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 2.00. «Брайтон» сейчас выглядит весьма неплохо, а «Ман Юнайтед» в гостях выступает не так стабильно.



Однако красные, разумеется, выйдут фаворитом. В последнее время молодые игроки манкунианцев чувствуют себя увереннее, часто бьют по воротам и стараются контролировать игру. Вероятно, хозяева будут играть вторым номером и ждать своего момента. А при таких раскладах П2 по ударам в створ ворот с форой (-2) за коэффициент 1.80 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч «Брайтон» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед», разумеется, выйдет на предстоящий поединок фаворитом, однако скромный «Брайтон» непременно найдёт, чем ответить гостям. Манкунианцы, хоть и заметно прибавили в плане атаки, не так хорошо играют на выезде. К тому же за две игры в Брайтон энд Хоув они не добыли ни одного очка. «Чайки» же после перерыва тоже смотрятся весьма неплохо, а потому удивить гостей они определённо смогут.



Ставка 1: обе забьют за коэффициент 2.00.



Ставка 2: победа «МЮ» по ударам в створ ворот с форой (-2) за коэффициент 1.80.