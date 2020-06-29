«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Игуаин и Дибала останутся верны статистике

30 июня «Дженоа» примет «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус» (30.06.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй после пандемии коронавируса. Сначала был доигран Кубок, страны а затем приступили к Серии А. В первенстве участники уже успели провести по два матча, осталось ещё десять. Было решено, что все встречи пройдут при пустых трибунах.

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«Дженоа» возобновил первенство страны весьма неудачно. Сперва случилось разгромное поражение дома от «Пармы» (1:4), а затем гостевая ничья с аутсайдером «Брешией» (2:2). Причём тут стоит заметить, что все свои три мяча команда забила с пенальти, а с игры — пустота.



В турнирной таблице «грифоны» находятся снизу, на 16-й позиции. За 28 игр они успели набрать только 26 очков. Однако у занимающей 17-ю строчку «Сампдории» баллов столько же, а отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт. Всё очень сложно и на тоненького.



«Ювентус», огорченный поражением в финале Кубка Италии, решил выместить всю злость на соперниках в Серии А. В первом после паузы туре он разобрался с крепким середняком «Болоньей» (2:0), а в предыдущем туре разнёс скромнейший «Лечче» (4:0). Но тут стоит сказать, что клубу помогло удаление у жёлто-красных в первом тайме.

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Благодаря резвому старту «старая синьора» укрепила свои позиции. Сейчас она возглавляет турнирную таблицу, набрав после 28 игр 69 баллов. Отрыв от главного преследователя «Лацио» составляет четыре пункта, а от замыкающего тройку лидеров «Интера» — в два раза больше.



Теперь «Ювентусу» предстоит выезд к борющемуся за выживание «Дженоа». И тут сразу стоит отметить неудачную домашнюю статистику хозяев. Дело в том, что «грифоны» занимают четвёртое место с конца по набранным очкам на выезде. При этом они потерпели восемь поражений в 13 матчах, а пропустили аж 22 мяча.



Любопытно также то, что в предыдущих четырёх домашних играх «Дженоа» потерпел три поражения с общим счётом 4:10. Роналду и компания, конечно, в гостях играют хуже, чем дома, но у аутсайдера шансов действительно мало. На таком фоне П2 с форой (-1) за коэффициент 1.77 смотрится неплохо.

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Можно также подумать над ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Дело в том, что в предыдущих пяти играх «грифонов» команды непременно пробивали верх. К слову, в семи из восьми последних гостевых матчей «зебр» тоже забивалось более двух мячей.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус»

Понятно, что «Ювентус» выйдет на поле фаворитом. Однако дело тут в том, что в семи из восьми последних гостевых матчей клуб и забивал, и пропускал сам, пробивая при этом верх. «Дженоа» в предыдущих четырёх домашних встречах потерпел три поражения с общим счётом 4:10. Мы бы не стали ждать тут низа.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.