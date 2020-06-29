«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз: Роналду, Игуаин и Дибала останутся верны статистике

30 июня «Дженоа» примет «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20.
Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус»
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.
Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Дженоа» — «Ювентус» (30.06.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй после пандемии коронавируса. Сначала был доигран Кубок, страны а затем приступили к Серии А. В первенстве участники уже успели провести по два матча, осталось ещё десять. Было решено, что все встречи пройдут при пустых трибунах.
«Дженоа» возобновил первенство страны весьма неудачно. Сперва случилось разгромное поражение дома от «Пармы» (1:4), а затем гостевая ничья с аутсайдером «Брешией» (2:2). Причём тут стоит заметить, что все свои три мяча команда забила с пенальти, а с игры — пустота.
В турнирной таблице «грифоны» находятся снизу, на 16-й позиции. За 28 игр они успели набрать только 26 очков. Однако у занимающей 17-ю строчку «Сампдории» баллов столько же, а отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт. Всё очень сложно и на тоненького.
«Ювентус», огорченный поражением в финале Кубка Италии, решил выместить всю злость на соперниках в Серии А. В первом после паузы туре он разобрался с крепким середняком «Болоньей» (2:0), а в предыдущем туре разнёс скромнейший «Лечче» (4:0). Но тут стоит сказать, что клубу помогло удаление у жёлто-красных в первом тайме.
Благодаря резвому старту «старая синьора» укрепила свои позиции. Сейчас она возглавляет турнирную таблицу, набрав после 28 игр 69 баллов. Отрыв от главного преследователя «Лацио» составляет четыре пункта, а от замыкающего тройку лидеров «Интера» — в два раза больше.
Теперь «Ювентусу» предстоит выезд к борющемуся за выживание «Дженоа». И тут сразу стоит отметить неудачную домашнюю статистику хозяев. Дело в том, что «грифоны» занимают четвёртое место с конца по набранным очкам на выезде. При этом они потерпели восемь поражений в 13 матчах, а пропустили аж 22 мяча.
Любопытно также то, что в предыдущих четырёх домашних играх «Дженоа» потерпел три поражения с общим счётом 4:10. Роналду и компания, конечно, в гостях играют хуже, чем дома, но у аутсайдера шансов действительно мало. На таком фоне П2 с форой (-1) за коэффициент 1.77 смотрится неплохо.
Можно также подумать над ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Дело в том, что в предыдущих пяти играх «грифонов» команды непременно пробивали верх. К слову, в семи из восьми последних гостевых матчей «зебр» тоже забивалось более двух мячей.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Ювентус»
Понятно, что «Ювентус» выйдет на поле фаворитом. Однако дело тут в том, что в семи из восьми последних гостевых матчей клуб и забивал, и пропускал сам, пробивая при этом верх. «Дженоа» в предыдущих четырёх домашних встречах потерпел три поражения с общим счётом 4:10. Мы бы не стали ждать тут низа.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.
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