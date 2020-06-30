«Арсенал» — «Ахмат». Прогноз: Луценко, Глушаков и Ломовицкий продолжат веселить публику

Соперники сыграли по два матча после рестарта сезона, во всех голы забивались в обе стороны.

1 июля «Арсенал» и «Ахмат» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Арсенал» Тула — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» (01.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 1 июля, шестью матчами. В 17:30 в Туле местный «Арсенал» на одноимённом стадионе начнёт выяснять отношения с грозненским «Ахматом».

Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы. «Канониры» к началу весенней части сезона располагались неподалёку от топ-5, однако потерпели четыре поражения подряд. Понятно, что провальный отрезок заметно повлиял на амбиции. Шансы зацепиться за еврокубки сохраняются, но призрачные.

28 очков в 24 турах, девятое место в Российской Премьер-Лиге, девять пунктов до замыкающего пятёрку сильнейших ЦСКА. После рестарта первенства туляки выдали два верховых матча. Сперва по делу уступили в родных стенах «Спартаку» (2:3). Несмотря на счёт, преимущество красно-белых оказалось весомым.

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Оба гола «Арсенал» забил в компенсированное время, также стоит отметить несколько сомнительных решений арбитра. Затем не получилось дожать «Ростов» (1:2), который в полном составе сидел на карантине и фактически не имел возможности нормально тренироваться. Дончане забили два гола в дебюте, подсели, но преимущество удержали.

«Ахмат», как и ожидалось, постепенно выправляет положение. В двух поединках набрано четыре очка — этого хватило, чтобы покинуть зону вылета и переместиться на 14-ю строчку. Для начала подопечные Игоря Шалимова одолели «Крылья Советов» (4:2): пропустили в первом тайме, а после перерыва самарцы бросили играть и получили четыре мяча за 15 минут.

Дальше состоялась ничья с «Сочи» (1:1). Хозяева смотрелись активнее и интереснее, однако Сослан Джанаев много выручал. Теперь грозненцев ожидает выезд в Тулу, в этом городе они традиционно испытывают проблемы. Ни одной победы в четырёх матчах при двух поражениях и двух ничьих.

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Пожалуй, букмекеры несколько недооценивают хозяев, выставляя практически равные котировки в обе стороны. П1 с нулевой форой за 1.85 вполне можно проверить. Но мы остановимся на другом варианте. После возобновления сезона обе команды провели по два матча, в каждом из них голы забивались в обе стороны.

Ошибок в обороне хватает как у туляков, так и у грозненцев. Вратари стабильностью не отличаются. В то же время в атаке есть несколько интересных исполнителей, способных придумать момент или использовать чужую ошибку. Даже странно, что на «обе забьют» дают крепкий коэффициент 2.00. Вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.59.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» 1 июля

Соперники вышли с карантина очень весело: в четырёх матчах с их участием забито 16 голов, причём ставка «обе забьют» проходила в каждом случае. Вратари обеих команд не отличаются стабильностью, а в атаке хватает интересных исполнителей. Луценко много забивает головой, Глушаков отличился в третьей встрече кряду. На наш взгляд, голы состоятся в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 2.00.

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