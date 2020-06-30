«Арсенал» — «Норвич». Прогноз: Обамеянг и Артета позволят зайти коэффициенту 2.48 в АПЛ

1 июля «Арсенал» примет «Норвич Сити» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Арсенал» — «Норвич Сити»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Норвич Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Арсенал» — «Норвич» (01.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 числа стартовал 32-й. Продолжит программу пара «Арсенал» — «Норвич Сити», встреча состоится 1 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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Возвращение в большой футбол у «Арсенала» явно не задалось. Сперва в игре перенесённого 28-го тура против «Манчестер Сити» (0:3) клуб потерял сразу двух футболистов из-за травм, а затем в игре с «Брайтоном» (1:2) получил травму основной голкипер Бернд Лено. Всё более-менее гладко прошло в предыдущем туре в поединке с «Саутгемптоном», в котором «канониры» одержали победу (2:0). Но и тут надо сказать, что «святые» привезли оба мяча сами себе.



Набранные три очка позволили лондонцам остаться в топ-10 АПЛ, но теперь бороться за еврокубки будет непросто. Сейчас у них 43 очка и 10-я позиция, однако даже до шестого места не хватает сразу шести пунктов. А потому основным вариантом остаётся Кубок Англии, победа в котором выведет в Лигу Европы. Там, правда, соперник будет ого-го.



К слову, подопечные Микеля Артеты в прошлой игре сумели на последних минутах вырвать победу в гостях у крепкого «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Этот успех позволил им выйти в полуфинал турнира, где они встретятся с недавним обидчиком по АПЛ «Манчестер Сити». Шансы, понятно, невысоки, но всё же есть.

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«Норвич Сити» по-прежнему замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. За 31 тур он сумел набрать лишь 21 очко. Отставание от спасительной 17-й строчки за семь туров до конца сезона составляет целых шесть пунктов. Однако плотность настолько высока, что сразу пять команд борются за выживание.



После возвращения футбола в Англию «канарейки» успели провести три матча: два в первенстве и один в Кубке. На АПЛ выпали две домашние игры против «Саутгемптона» и «Эвертона», в которых хозяева проиграли с общим счётом 0:4. Гордиться нечем.



В четвертьфинале же Кубка клуб из Нориджа принимал «Манчестер Юнайтед» и уступил со счётом 1:2, но тут надо сказать, что оба дополнительных тайма он играл в меньшинстве. Не хватило буквально пары минут, чтобы довести дело до послематчевой серии.

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Теперь «Норвичу» предстоит выезд к «Арсеналу». Но тут надо сказать, что шансов зацепиться за очки у гостей маловато. Лондонцы справедливо выйдут фаворитом на предстоящий поединок.



Дело в том, что «канарейки» занимают последнее место в АПЛ по набранным очкам на выезде. За 15 гостевых игр они потерпели 11 поражений, а смогли добыть всего одну победу. При этом за всё время получилось забить каких-то шесть голов, зато пропустить — на двадцать больше.



Стоит также отметить, что команда из Нориджа в предыдущих шести выездных играх сумела забить только один гол. У «Арсенала», который входит в топ-7 по набранным очкам у себя дома, едва ли возникнут серьёзные трудности. Мы бы проверили П1 всухую за добротный коэффициент 2.48.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Норвич Сити»

«Арсенал» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров, поскольку «Норвич Сити» занимает последнее место по набранным очкам в гостях. При этом «канарейки» сумели оформить только шесть голов в 15 играх. У лондонцев, входящих в топ-7 по набранным очкам дома, едва ли должны возникнуть серьёзные проблемы. При таких раскладах мы бы рассмотрели П1 всухую.



Ставка: победа «Арсенала» всухую за коэффициент 2.48.