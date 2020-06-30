«Ростов» — «Краснодар». Прогноз: Мамаев, Шапи, Ерёменко и Карпин подарят праздник

1 июля «Ростов» и «Краснодар» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Краснодар»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Ростов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Ростов» — «Краснодар» (01.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею (но не все). Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 1 июля, причём сразу шестью матчами. В 20:00 мск в Ростове-на-Дону местный «Ростов» начнёт выяснять отношения с «Краснодаром».

Эта игра непременно стала бы центральной во всём 25-м туре, если бы не дерби ЦСКА — «Спартак». Но и так неплохо — в среду подобных вывесок в чемпионате России точно не будет, ведь речь идёт о битве прямых конкурентов. Обе команды входят в топ-4 и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Пока у «Краснодара» дела складываются чуть лучше. 44 очка в 23 матчах, чистое третье место в турнирной таблице. «Зенит» уже не догнать (56), а вот «Локомотив» находится совсем рядом (47). Ещё один важный момент — у «быков» есть игра в запасе по сравнению со всеми остальными представителями топ-6. Но об этом позже.

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«Ростов» тоже в порядке — 41 балл за 24 поединка, чистое четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. Положение довольно комфортное, поскольку ЦСКА отстаёт на четыре пункта, а «Спартак» — на девять. Вмешаться может разве что московское «Динамо», у которого 31 очко и игра в запасе.

Беда в том, что при прогнозе отталкиваться практически не от чего. Ведь «Краснодар» впервые сыграет после карантина. Сперва подопечные Мурада Мусаева согласились перенести битву с «Динамо» на середину июля, а затем им присудили техническую победу со счётом 3:0 за отказ «Оренбурга» от игры.

Понятно, что всё это время «быки» усиленно тренировались и явно не сидели на месте, но никакие упражнения не заменят официальных матчей. И вот в чём проблема — у «Ростова» ситуация даже хуже, так как из-за заражения коронавирусом пришлось долго сидеть на карантине.

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Сперва были эпичные 1:10 юношеским составом от «Сочи», затем — трудовая победа над тульским «Арсеналом» (2:1). Там жёлто-синие бойко провели дебют, забили два мяча, а затем подсели, но победу всё же удержали. Можно, конечно, оттолкнуться от статистики очных встреч, благо что она довольно богатая.

Нужно отметить, что в 14 предыдущих официальных поединках «Ростов» победил соседа лишь однажды, в ответном матче четвертьфинала Кубка России (1:0, единственный гол Ивелин Попов забил на 87-й минуте). То есть П2 с нулевой форой за скромный коэффициент 1.64 в принципе имеет право на жизнь.

Но мы пойдём другим путём. Жёлто-синие долго сидели на карантине и фактически не имели возможности нормально тренироваться. После победы над тульским «Арсеналом» Валерий Карпин прямым текстом сказал, что его футболисты вырвали нужный результат на характере и дотерпели в нужный момент.

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С того поединка прошло трое суток. Понятно, что за столь короткий срок существенно улучшить уровень кондиций практически нереально. «Краснодар» хотя бы тренировался в рабочем режиме без срывов и пауз. Потому футбол наверняка получится рваным и сумбурным. Но, скорее всего, ярким, ведь обе команды умеют и любят играть в атаку.

Ждём агрессивного дебюта, а дальше постепенно нехватка вменяемой физической подготовки начнёт сказываться и «быки» получат дополнительное преимущество. На гол гостей во втором тайме дают скромный коэффициент 1.64, а вот ИТБ 1 гола «Краснодара» во втором тайме оценён в 2.65. Это уже гораздо интереснее.

Также проверим гол в первые 15 минут за сумасшедший коэффициент 3.20. Логика простая: хозяева прекрасно понимают, что сил им снова будет не хватать. Наверняка они постараются провести агрессивный дебют в надежде заполучить преимущество. А гости просто соскучились по футболу и вряд ли станут ждать у моря погоды.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 1 июля

Валерий Карпин после трудовой победы над «Арсеналом» прямо сказал, что его подопечные вытащили победу на характере, поскольку уровень физической готовности оставляет желать лучшего. За три дня ситуация вряд ли изменилось, ведь из-за вынужденного карантина футболисты фактически не имели возможности нормально тренироваться. Скорее всего, после перерыва жёлто-синие подсядут и гости получат преимущество.

Ставка №1: гол в первые 15 минут за 3.20.

Ставка №2: ИТБ 1 гола «Краснодара» во втором тайме за 1.65.

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