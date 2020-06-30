«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Шунин и Игбун остановят Кокорина

1 июля «Сочи» и «Динамо» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Сочи» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Сочи» — «Динамо» (01.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею (но не все). Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 1 июля, причём сразу шестью матчами. В 20:00 мск в Сочи местный одноимённый клуб на стадионе «Фишт» начнёт выяснять отношения с «Динамо».

Обе команды долго запрягали, но постепенно набрали хороший ход и выправили положение. «Сочи» вообще набрал в пяти предыдущих турах Российской Премьер-Лиги 13 очков из 15 возможных. В марте удалось последовательно одолеть «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и даже «Краснодар» (2:0).

Дальше случился фарсовый матч с юношеским состава «Ростова» (10:1), за который «горожанам» до сих пор время от времени прилетают приветы. Впрочем, абсолютно по делу. А в минувшую пятницу подопечные Владимира Федотова сыграли вничью в Грозном (1:1), хотя этот выезд никак не отнести к числу простых.

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На самом деле подопечные Игоря Шалимова имели заметное преимущество и подобрались гораздо ближе ко второму голу. Подвела реализация и Сослан Джанаев, который совершил семь сейвов. Теперь «Сочи» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, до зоны вылета пять пунктов.

Тем временем «Динамо» отчаянно пытается зацепиться за еврокубки. Сейчас клуб располагается на седьмой строчке, имея в активе 31 балл. Отставание от замыкающего топ-5 ЦСКА составляет шесть очков, но тут нужно учитывать, что у бело-голубых имеется игра в запасе. Спасибо «Краснодару», благородно согласившемуся перенести матч на середину июля.

Подопечные Кирилла Новикова после паузы сыграли лишь один раз, скатав нулевую ничью с ЦСКА. Смотрелись никак не хуже соперника, вот только в атаке не хватало конкретики: то затянут с последним пасом, то не смогут довести до ума контратаку, то просто примут неверное решение в завершающей стадии.

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В то же время создаётся ощущение, что букмекеры недооценивают москвичей. В 11 предыдущих матчах бело-голубые потерпели всего два поражения — от «Зенита» (0:3) и «Спартака» (0:2). На выезде они тоже чувствуют себя уверенно: пять побед, три ничьих и три поражения в 11 встречах, 18 набранных очков.

«Сочи» повезло зацепить очки с «Ахматом», но удача может потребовать вернуть долг. Оборона у москвичей неплохая, скамейка достаточно длинная. На наш взгляд, свой гол гости непременно забьют, ведь защита у «горожан» не блещет. Этого должно хватить для набора очков.

Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.82. Бело-голубые не откажутся от борьбы за еврокубки просто так и до последнего постараются оказывать давление на ЦСКА.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 1 июля

Бело-голубые продолжают погоню за топ-5. Шансы на попадание в еврокубки остаются, но в таком случае допускать осечки крайне не рекомендуется. «Динамо» приободрилось и в 11 предыдущих турах потерпело всего два поражения, а вот «Сочи» в минувшем туре едва унёс ноги из Грозного. Пожалуй, букмекеры недооценивают гостей.

Ставка: ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.82.

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