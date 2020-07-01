«Ростов» — «Краснодар» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 1 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 1 июля.

На что ставить в футболе 1 июля

В РПЛ нас ждёт сразу 5 матчей, центральный из которых – встреча «Ростова» и «Краснодара». Одни попали под карантин, другие из-за заражений соперников пропустили два тура. Начало этой игры – в 20:00 мск. Кроме того, «Уфа» примет «Рубин», «Арсенал» — «Ахмат», а «Тамбов» постарается остановить «Зенит». Завершит день матч в Сочи, где местный клуб сыграет с «Динамо».

В Англии запланированы 4 игры, здесь идёт заочная борьба за третье место. В 20:00 начнётся матч, в котором «Лестер» на выезде будет играть против «Эвертона», а спустя 2 часа 15 минут «Челси» начнёт свой гостевой поединок против «Вест Хэма». Кроме того, «Арсенал» примет «Норвич», а «Борнмут» — «Ньюкасл».

В Испании тоже 4 поединка. В 20:30 начнутся матчи «Алавес» — «Гранада» и «Валенсия» — «Атлетик», а в 23:00 – «Бетис» — «Вильярреал» и «Вальядолид» — «Леванте».

В итальянской Серии А запланированы сразу 6 матчей. Игровой день начнётся матчами «Болонья» — «Кальяри» и «Интер» — «Брешия», эти игры стартуют в 20:30. А в 22:45 можно выбирать сразу из 4 поединков. «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло», «Лечче» — с «Сампдорией», «СПАЛ» примет «Милан», а «Верона» — «Парму».

Финалы Кубков пройдут в Дании и Чехии. В 21:00 в Копенгагене за трофей начнут бороться «Ольборг» и «Сендерийске», а спустя 15 минут в Оломоуце – «Слован» и «Спарта». Разыграют Кубок страны и в Болгарии – в 19:15 можно начинать следить за игрой софийского ЦСКА и «Локомотива» из Пловдива.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи высших дивизионов чемпионатов Португалии, Греции, Австрии, Кахахстана, Норвегии, Румынии, Финляндии, Хорватии и Швеции. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 1 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 1 июля

Продолжается финальный турнир в чемпионате Израиля по баскетболу. Сегодня можно сделать ставки на матчи «Хапоэля» из Эйлата и «Галил Гильбоа», а также «Ирони» из Нес Ционы и тель-авивского «Хапоэля».

Возобновляется чемпионат Греции по волейболу. Первая полуфинальная встреча «Панатинаикоса» и ПАОКа начнётся в 19:00. Зелёные — явные фавориты, к ним подъехали почти все легионеры, а вот ПАОК может рассчитывать только на местных игроков.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей.

В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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