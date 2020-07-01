СПАЛ — «Милан». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу растопчут аутсайдера Серии А

1 июля СПАЛ примет «Милан» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.55.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Милан»
Букмекеры считают, что матч Серии А СПАЛ — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Анализ и прогноз матча Серии А СПАЛ — «Милан» (01.07.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. 30 июня стартует уже 29-й тур, а продолжит его одна из пар СПАЛ — «Милан». Встреча состоится 1 июля и пройдёт при пустых трибунах.
СПАЛ на данный момент замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии. В 28 турах он набрал только 18 очков. Разумеется, это последнее место. Правда, столько же баллов у скромной «Брешии», но она находится выше по дополнительным показателям.
После паузы аутсайдер провел два поединка и потерпел два поражения с общим счётом 1:4. Первое пришлось на домашнюю игру с «Кальяри» (0:1), а второе — на выезд к воспрявшему «Наполи» (1:3). Причём поражение от первых стало для бело-голубых шестым кряду у себя дома.
«Милан», несмотря на вылет в полуфинале Кубка Италии, возобновил сезон весьма неплохо. В первой после паузы игре Серии А на выезде разгромил скромный «Лечче» (4:1), а во второй дома уверенно разобрался с одним из претендентов на еврокубки «Ромой» (2:0). Причём, надо сказать, в обоих случаях преимущество клуба было ощутимым.
Благодаря резвому старту россонери близко подобрались к шестой строчке, дающей право на выход в Лигу Европы. Сейчас у них 42 очка и чистое седьмое место. От «Наполи», расположившегося, собственно, одной позицией выше, их отделяет всего три пункта, а до замыкающей пятёрку лидеров «Ромы» — шесть.
Теперь «Милану» предстоит выезд к аутсайдеру СПАЛу, и тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч. С 2017 года соперники успели встретиться шесть раз, и во всех случаях победителем выходили россонери. Более того, они одержали шесть побед с общим счётом 15:3.
Против бело-голубых играет ещё и их ужасная домашняя статистика. Дело в том, что по набранным очкам у себя дома они занимают предпоследнее место в итальянской Серии А, потерпев девять поражений в 13 матчах. Пропущен при этом был 21 мяч, а забито всего 11.
Для «Милана», который входит в топ-7 Серии А по заработанным баллам в гостях, аутсайдер едва ли станет помехой. При таких раскладах есть смысл рассмотреть П2 с форой (-1) за коэффициент 2.06.
В поединке с «Лечче» клуб показал, что умеет забивать и без именитого Златана Ибрагимовича. Однако, восстановившись после травмы, шведский нападающий наверняка изголодался по забитым мячам и будет нацелен на ворота. 26 июня швед вернулся в общую группу «россонери», а потому весьма вероятно его появление на поле в предстоящем матче. При желании можно проверить гол Ибры за коэффициент 2.10.
Прогноз и ставки на матч СПАЛ — «Милан»
Против хозяев играют сразу несколько факторов. Во-первых, СПАЛ очень плохо выступает дома: девять поражений в 13 играх. Во-вторых, «Милан» неплох на выезде, по набранным очкам в гостях он входит в топ-7 Серии А. Ну а третий момент — это статистика личных встреч: С 2017 года соперники успели встретиться шесть раз, россонери одержали шесть побед с общим счётом 15:3. На таком фоне П2 с форой (-1) смотрится неплохо.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за коэффициент 2.06.
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