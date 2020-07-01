«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо и Пашалич дадут зайти коэффициенту 3.86 в Серии А

Соперники набрали сумасшедший ход, так что в Бергамо будет жарко.

2 июля «Аталанта» и «Наполи» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 2 июля «Аталанта» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.

Анализ и прогноз матча Серии А «Аталанта» — «Наполи» (02.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались два полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 29-го тура завершится в среду, 2 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск в Бергамо.

Местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» сразится с «Наполи». Собственно, это центральная игра всего тура, поскольку речь идёт о претендентах на путёвку в Лигу чемпионов. Разница в турнирной таблице, правда, существенная. Чёрно-синие набрали 57 очков в 28 поединках и замыкают топ-4.

Догнать «Ювентус» и «Лацио» уже не удастся, а вот побороться с «Интером» за третью строчку вполне реально. На данный момент отставание составляет лишь четыре пункта. А задача-минимум — не опуститься ниже и попасть в Лигу чемпионов на будущий год. Тут шансы замечательные.

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«Рома» в минувшем туре уступила «Милану» и теперь отстаёт на девять очков. А «Наполи» располагается на шестой позиции, до топ-4 не хватает 12 баллов. Фактически вопрос стоит так: либо «партенопейцы» любой ценой добиваются победы, либо выбывают из гонки за Лигу чемпионов.

На самом деле сезон для неаполитанцев в любом случае получится успешным, ведь наконец-то удалось что-то выиграть. Команда вышла с карантина наилучшим образом — выстояла в ответной полуфинальной игре Кубка Италии с «Интером», а затем в серии пенальти одолела «Ювентус».

Эмоционального запала хватило и на национальное первенство. В Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо набрали шесть очков из шести возможных: одолели на выезде крепкую «Верону» (2:0), а затем в родных стенах подтолкнули стоящий на краю вылета в Серию В СПАЛ (3:1).

«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз: Жиру и Пулишич возьмут реванш у Ярмоленко в дерби Лондона Лишь в одном из последних восьми матчей подопечные Лэмпарда забили меньше двух мячей.

«Аталанта» чувствует себя ещё увереннее, она идёт на серии из шести побед. После карантина состоялись три матча. Что любопытно, в каждом из них забивалось строго по пять мячей. Размялись на «Сассуоло» (4:1), там никакой интриги не оказалось и близко. Дальше — волевая победа над «Лацио» (0:2 к 11-й минуте и итоговые 3:2), а также 3:2 над «Удинезе».

В Удине преимущество подопечных Джан Пьеро Гасперино оказалось тотальным, по хорошему они должны были побеждать увереннее. Очевидно, что обе команды сейчас на ходу и находятся в замечательном состоянии. Это только добавляет интереса. История противостояния тоже интригует.

В трёх предыдущих очных встречах забивалось по три-четыре мяча. Баланс побед и поражений примерно сопоставим. Также следует учесть, что «Наполи» на выезде выступает даже лучше, чем в родных стенах. 25 очков в 14 поединках при балансе голов 26:18 — очень крепкие показатели.

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На наш взгляд, стоит проверить лобовую ничью за 3.86. Соперники находятся на ходу и сопоставимы по общему уровню. На наш взгляд, коэффициент на мирный исход явно завышен и должен находиться в районе 3.40-3.50. Кроме того, имеет смысл присмотреться к низу. Даже на тотал меньше 3.5 гола дают 1.67, хотя эта планка устояла в четырёх из пяти последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» — «Наполи» 2 июля

Обе команды находятся в отличном состоянии: гости выиграли Кубок Италии и одержали две победы в национальном первенстве, а хозяева выиграли шесть матчей Серии А подряд. Соперники сопоставимы по общему уровню, а «Наполи» в нынешнем сезоне играет в гостях даже лучше, чем дома. На наш взгляд, коэффициент 3.86 на ничью завышен. Попробуем поймать мирный исход.

Ставка: ничья за 3.86.