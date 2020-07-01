«Эйбар» — «Осасуна». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Испании

2 июля «Эйбар» и «Осасуна» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Эйбара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 3.35.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Осасуна»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 2 июля «Эйбар» — «Осасуна» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.38, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.
Анализ и прогноз матча Примеры «Эйбар» — «Осасуна» (02.07.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею, конец всё ближе. Программа 33-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 2 июля, тремя матчами. В 20:30 мск в Эйбаре местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» начнёт выяснять отношения с «Осасуной».
Формально обе команды находятся в нижней половине турнирной таблицы, хотя на деле чувствуют себя более чем комфортно. У красных дела вообще складываются замечательно, задача на сезон полностью выполнена. 41 очко в 32 поединках, 11-е место в чемпионате Испании.
Отрыв от зоны вылета составляет целых 12 пунктов. Понятно, что за шесть туров аутсайдеры столько не отыграют, а это значит, что прописка в элитном дивизионе сохранена. «Осасуна» играет в своё удовольствие, получается неплохо. После рестарта первенства набрано семь очков в пяти турах — нормальный результат.
Удалось отнять очки у «Реала Сосьедад» на выезде (1:1), дальше последовали сухие поражения от «Атлетико» (0:5) и «Валенсии» (0:2). И две победы над соперниками попроще — 1:0 в гостях у «Алавеса», а также 2:1 в родных стенах с «Леганесом». Финиш в районе 10-15-й позиции кажется неизбежным.
«Эйбар» ещё совсем недавно находился в эпицентре борьбы за выживание, но после возобновления сезона набрал восемь очков и потерпел всего одно поражение, в гостях у мадридского «Реала» (3:1). Дальше — ничьи с «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Хетафе» (1:1) плюс победы над «Валенсией» (1:0) и «Гранадой» (2:1).
«Оружейники» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры с 35 очками. Отрыв от открывающей зону вылета «Мальорки» составляет шесть пунктов. Праздновать ещё рано, но вообще положение более чем устойчивое. Есть всё необходимое для сохранения места в Ла Лиге.
Статистика очных встреч абсолютно равна: пять матчей, три ничьи, по одной победе на брата. Что любопытно, хозяин поля вообще ни разу не выигрывал. Лезть в исход мы не рискнём, шансы кажутся примерно равными. Вызывает интерес линия на тотал — букмекеры совсем не ждут голов, хотя определённые предпосылки имеются.
Обе команды не испытывают особого давления и могут позволить себе не ждать у моря погоды. В семи предыдущих играх с участием «Эйбара» ставка «обе забьют» вообще проходила аж шесть раз. «Оружейники» часто выдают результативные поединки в родных стенах, по 22 забитых и пропущенных мяча за 16 встреч.
В принципе, даже аккуратная ставка на тотал больше 2 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.68. Варианты посмелее — обе забьют за 2.01 и классический тотал больше 2.5 мяча за 2.38.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эйбар» — «Осасуна» 2 июля
Соперники находятся в хорошем состоянии, рестарт сезона они провели бодро. «Осасуна» закрепилась в середине таблицы и может играть в своё удовольствие, «Эйбар» также находится на отдалении от зоны вылета. В семи предыдущих матчах «оружейников» шесть раз проходила ставка «обе забьют». С учётом отсутствия давления шансы на результативный футбол кажутся неплохими.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.34.
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