«Реал» — «Хетафе». Прогноз: Зидан, Бензема и Азар убьют надежды «Барселоны» на чемпионство

2 июля «Реал» и «Хетафе» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реалаа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 2 июля «Реал Мадрид» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.91, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

Анализ и прогноз матча Примеры «Реал» — «Хетафе» (02.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Эйбар» — «Осасуна». Прогноз: берём коэффициент 2.38 в матче чемпионата Испании Битва крепких середняков Примеры, здорово возобновивших сезон.

Пять полных туров уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею, конец всё ближе. Программа 33-го тура испанской Примеры продолжится в четверг, 2 июля, тремя матчами. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск в Мадриде, где местный «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» сразится с «Хетафе».

Рестарт сезона получился для «сливочных» триумфальным. Собственно, это единственная команда чемпионата Испании, которая до сих пор не допустила ни единой осечки. Пять матчей — пять побед, 15 очков из 15 возможных, разница голов 11:2. Подобного спурта хватило, чтобы вернуть лидерство и создать задел.

Дело в том, что «Барселона» уже успела споткнуться три раза, скатав ничьи с «Севильей», «Сельтой» и мадридским «Атлетико». При этом во всех случаях сине-гранатовые вполне могли проиграть, поскольку соперники в концовках имели хорошие моменты. Однако и без того чемпионская гонка на грани завершения.

«Рома» — «Удинезе». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не откажутся от надежд на топ-4 Чёрно-белые хуже всех в чемпионате Италии играют на выезде.

На данный момент подопечные Зинедина Зидана опережают единственного конкурента на одно очко при игре в запасе. И ещё один момент — они имеют преимущество по личным встречам, то есть при прочих равных окажутся выше по дополнительным показателям. За пять туров до конца при не самом сложном календаре это весомая фора.

Мадридцы даже могут позволить себе одно поражение безо всяких последствий. Хотя понятно, что лучше не доводить до нервотрёпки и воспользоваться проблемами преследователя. Пока получается замечательно: «Реал» включается на короткие отрезки, не тратит лишние силы, действует с запасом и исправно побеждает.

3:1 с «Эйбаром», 3:0 с «Валенсией», 2:1 с «Реалом Сосьедад», 2:0 с «Мальоркой» и 1:0 с «Эспаньолом». Скажем, выезд в Барселону обернулся довольно скучным зрелищем. В концовке первого тайма блистательный пас Карима Бензема привёл к голу Каземиро, а после перерыва гости уверенно контролировали игру и спокойно довели дело до победы.

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Прогноз: Эдегор и Янузай отправят каталонцев в Сегунду Баски провалили рестарт сезона, но шансы на еврокубки пока остаются.

С таким прагматичным «Реалом» трудно что-то сделать, тем более на его поле. Однако «Хетафе» очень опасен. Синие на момент рестарта первенства входили в топ-4, но очень долго прогревались и первую победу одержали только в понедельник. На своём поле удалось дожать побледневший «Реал Сосьедад» (2:1).

По сути это настоящий раненый зверь: очень колючая команда с организованной обороной, которая при первой же возможности отдаёт мяч, карауля контратаки и стандарты. Что-то вроде «Атлетико» Диего Симеоне или команд Курбана Бердыева. Подопечные Пепе Бордаласа занимают пятую строчку в Примере, сохраняя шансы на Лигу чемпионов.

«Реал» и «Барселона» очень далеко, да и «Атлетико» находится в семи очках. А вот достать «Севилью» можно попытаться — пять баллов отставания при одной игре в запасе. Скорее всего, гости привычно отдадут территорию и будут вгрызаться в каждый мяч. Фавориту практически гарантированы проблемы.

«Аталанта» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо и Пашалич дадут зайти коэффициенту 3.86 в Серии А Соперники набрали сумасшедший ход, так что в Бергамо будет жарко.

В то же время играть против линии тяжело: хозяева воодушевлены близостью титула, да и статистика очных встреч полностью на их стороне. В 11 предыдущих поединках мадридцы одержали 10 побед при одной ничьей. Проверим «гол в первые 28 минут — нет» за 2.11. «Хетафе» за 32 тура пропустил в стартовые 30 минут лишь четыре мяча. Сумасшедший показатель.

Синие — один из самых грубых коллективов Примеры, который знает толк в мелком фоле и срыве атак. В среднем они получают аж 3,53 «горчичника» за игру. Любопытно, что на ИТБ 3.5 жёлтой карточки «Хетафе» дают дивный коэффициент 2.40, хотя фолить в гостях у «Реала» придётся часто.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Реал Мадрид» — «Хетафе» 2 июля

«Хетафе» — очень защитная команда, которая всегда отдаёт мяч и действует на контратаках. С «Реалом» у неё категорически не ладится, но на этот раз шансы дать бой хорошие. Синие пытаются зацепиться за зону Лиги чемпионов и будут вгрызаться в каждый мяч. В стартовые 30 минут за весь сезон они пропустили лишь четырежды. Так что быстрого гола не ждём.

Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.11.

Ставка №2: ИТБ 3.5 жёлтой карточки «Хетафе» за 2.40.