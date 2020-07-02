«Чарльтон» — «Миллуолл». Прогноз: Макгиди даст зайти коэффициенту 2.46 в матче Чемпионшипа

3 июля в матче 41-го тура Чемпионшипа «Чарльтон Атлетик» сыграет с «Миллуоллом». Начало встречи — в 22:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Миллуолла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Чарльтона» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Миллуолл»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 3 июля «Чарльтон» — «Миллуолл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.18.

Анализ и прогноз матча «Чарльтон Атлетик» — «Миллуолл» (03.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Три полных тура уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 41-го тура откроется в пятницу, 3 июля, одним поединком. В 22:15 мск в Лондоне «Чарльтон Атлетик» на стадионе «Вэлли» начнёт выяснять отношения с «Миллуоллом». Соперники находятся в середине турнирной таблицы, но считать их прямыми конкурентами нельзя, поскольку задачи разные.

«Красные дрозды» великолепно начали сезон, набрав 14 очков в шести стартовых турах Чемпионшипа. А вот дальше дела испортились. В концовке 2019 года вообще случилась серия из 11 матчей без побед, команда сползла ближе к зоне вылета, да так там и осталась.

К началу марта ситуация стала плачевной, однако после возобновления первенства результаты наладились. В трёх турах удалось набрать семь очков, хотя уровень оппозиции оказался достойным. Для начала лондонцы в гостях одолели прямого конкурента «Халл Сити» (1:0), затем хлопнули крепкий «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0).

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На десерт удалось выстоять на выезде с «Кардифф Сити» (0:0), который находится в зоне плей-офф. Игра получилась невероятно закрытой, за 90 минут состоялся всего один удар в створ. Зато теперь положение «Чарльтона» заметно устойчивее: 46 очков, 18-е место в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет три пункта.

Также за «Чарльтон» выступает экс-полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди. Ирландец принадлежит «Сандерленду», в Лондон его занесло на правах аренды. Вингер набрал форму и в двух из трёх матчей после рестарта сезона появился в основном составе. То есть на него тут рассчитывают.

«Миллуолл» сохраняет шансы на попадание в плей-офф: 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 56 очками, пять баллов отставания от топ-6. Вот только конкурентов необычайно много, а с результатами в последнее время не ладится. Всего два очка в трёх турах — никуда не годится.

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2:3 от мощного «Дерби Каунти» — это ладно, 1:1 с прямым конкурентом «Суонси Сити» — тоже терпимо. Но «львы» умудрились споткнуться даже на «Барнсли» (0:0), который располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Одна отрада — календарь в оставшиеся недели лёгкий.

Даже удивительно, что букмекеры настолько не верят в хозяев. «Чарльтон» находится в хорошей форме и не имеет проблем с мотивацией, да и на своём поле выступает достойно — всего семь поражений в 20 матчах при положительном балансе голов (26:23). «Миллуолл» на выезде не блещет — пять побед из 20, разница мячей 19:22.

Потому сыграем от аутсайдера. Даже на классический вариант 1Х дают крепкий коэффициент 1.72. Можно увеличить потенциальную прибыль, заиграв 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.46. В трёх матчах с участием «Чарльтона» после возобновления сезона забито всего два гола, а «Миллуолл» лишь однажды пробил верх.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Чарльтон» — «Миллуолл»

Букмекеры совсем не верят в хозяев, хотя в трёх турах после рестарта сезона они набрали семь очков при вполне достойном уровне оппозиции. «Миллуолл», напротив, зацепил всего два балла и отдалился от зоны плей-офф. На наш взгляд, шансы «Чарльтона» набрать очки на своём поле довольно хороши, «львы» пока не впечатляют.

Ставка: «Чарльтон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.46.

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