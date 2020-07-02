«Жирона» — «Сарагоса». Прогноз: Сапатер, Кагава и Стуани помогут зайти коэффициенту 2.36

Жирондинцы после рестарта сезона ушли с поля без голов в четырёх матчах из пяти.

3 июля «Жирона» сыграет с «Сарагосой» в матче 37-го тура испанской Сегунды. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Жироны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Сарагосы» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Сегунды «Жирона» — «Сарагоса»

Букмекеры не уверены, что матч Сегунды 3 июля «Жирона» — «Сарагоса» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.24, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча «Жирона» — «Сарагоса» (03.07.2020)

Сегунда перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Пять полных туров уже состоялись, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь сильно уплотнился: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 37-го тура закроется в пятницу, 3 июля, одним матчем. В 20:30 мск в Жироне местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» начнёт выяснять отношения с «Сарагосой». Соперники претендуют на повышение в классе, хотя пока не являются прямыми конкурентами.

Дело тут в регламенте: два лучших клуба по итогам сезона в Сегунде напрямую попадают в элитный дивизион. А за третью путёвку проводится дополнительный плей-офф, в котором принимают участие оставшиеся четыре клуба из топ-6. Так вот, «Сарагоса» имеет все шансы избежать нервотрёпки.

На данный момент она с 61 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Кадиса» на два пункта. Запас минимален — замыкающая тройку «Альмерия» набрала 60 баллов. Но два этих коллектива в 37-м туре уже отыграли. То есть в случае победы «арагонцы» станут лидером.

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У «Жироны» ситуация сложнее. Говорить о прямом выходе в элиту не стоит: 52 очка и шестое место, девять баллов отставания от «Сарагосы». Варианты появятся только в случае победы, а пока стоит нацеливаться на топ-6 и успешное выступление в плей-офф. Надо сказать, что после рестарта сезона бело-красные не впечатляют.

В пяти матчах удалось одержать всего одну победу, да и ту над едва живой «Нумансией» из зоны вылета (2:0). Но это ещё половина беды. Самое печальное, что в оставшихся четырёх случаях жирондинцы даже забить не сумели. 0:0 с «Лас-Пальмасом» и «Расингом», 0:1 от «Эльче» и 0:2 от «Малаги».

Как видно, проблемы с результативностью очень серьёзные. А «Сарагоса» пропускает совсем немного — 38 голов в 36 поединках. И последний момент — «Жирона» никогда не побеждала «арагонцев» в родных стенах. Одно поражение и три ничьих в четырёх встречах, забить за это время удалось лишь дважды.

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Потому мы предпочтём сыграть от гостей. Даже классическая ставка Х2 идёт в букмекерских конторах за коэффициент 1.63, а на Х2 + тотал меньше 3.5 мяча дают 2.10. Вариант посмелее — ИТМ 1 гола «Жироны» за 2.36. Статистика буквально кричит о том, что больше гола хозяева не осилят.

Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Сарагоса» 3 июля

Хозяева после рестарта сезона выглядят очень бледно, они смогли отличиться лишь в одном матче из пяти и находятся на грани вылета из зоны плей-офф. Кроме того, в четырёх предыдущих домашних встречах с «Сарагосой» они остались без побед, забив за это время всего два мяча. Похоже, у «Жироны» будут проблемы.

Ставка: ИТМ 1 гола «Жироны» за 2.36.

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