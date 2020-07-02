«Смолевичи» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский, Кисляк и Хачериди получат отпор

3 июля «Смолевичи» примут «Динамо-Брест» в матче 16-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Смолевичи» — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Смолевичи» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Смолевичи» — «Динамо-Брест» (03.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси уже миновал первый круг. Практически все участники провели по 15 встреч. Исключением стали «Неман» и «Смолевичи», которые должны были играть с «Минском», и, соответственно, сам столичный клуб, поскольку последний уходил на двухнедельный карантин в связи с коронавирусом.

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Эти встречи состоятся позже. Распечатать же второй круг предстоит 3 июля двум парам. В матчах 16-го тура «Славия-Мозырь» примет «Слуцк», а действующий чемпион «Динамо-Брест» отправится в гости к бедствующим «Смолевичам».



«Смолевичи» после первого круга продолжают находиттся в зоне вылета. За 15 туров они набрали лишь 10 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Отставание от спасительной зоны стыковых матчей, в которой расположился «Минск», небольшое, всего четыре пункта. Правда, у столичного клуба имеется игра в запасе.



Аутсайдер наконец-то начал добывать победы. За последние четыре игры их случилось две: одна, разгромная, над «Городеей» (4:1), а вторая, волевая, над «Слуцком» (2:1). Однако в двух других встречах этого отрезка «смола» проиграла с общим счётом 1:4.

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«Динамо-Брест» после нестабильного старта выдал солидную серию и приблизился к лидерам Высшей лиги. Сейчас у него 25 очков после 15 матчей, а отставание от идущего вторым «Шахтёра» из Солигорска составляет всего два пункта. Впрочем, шестое место едва ли может удовлетворить действующего чемпиона страны.



В предыдущих пяти встречах «южане» набрали 12 из 15 возможных очков. Единственное поражение пришлось на выезд к «Неману» (0:1), который сейчас очень хорош. В остальных же четырёх случаях команда одержала четыре победы с общим счётом 15:3.



Теперь брестскому «Динамо» предстоит выезд к аутсайдеру чемпионата Беларуси «Смолевичам». В Высшей лиге соперники успели встретиться лишь три раза. Тут надо сказать, что преимущество далеко не на стороне брестчан. Одну победу (кстати, на своем поле) одержали «смольные», и ещё в двух случаях победители не определялись.

«Чарльтон» — «Миллуолл». Прогноз: Макгиди даст зайти коэффициенту 2.46 в матче Чемпионшипа В трёх матчах после рестарта сезона «красные дрозды» набрали семь очков.

Любопытно также и то, что «смола» в этих трёх играх сумела забить в ворота «брестов» четыре мяча. А в последнее время она тоже не стесняется идти вперёд. Особенно у себя дома.

К слову, в предыдущих трёх поединках на своём поле «Смолевичи» оформили аж девять мячей. Причём соперники были не из робкого десятка. Сперва «трёшку» получил лидер первенства грозный БАТЭ, затем «четвёрку» достала из сетки своих ворот неуступчивая «Городея», а в предыдущем матче не смог отмахнуться от двух голов бойкий «Слуцк».



На таком фоне можно было бы подумать над ставкой обе забьют за вполне рабочий коэффициент 1.83. С атакой у «Динамо-Брест» проблем нет, а вот к обороне некоторые вопросы имеются. Обмен голами вполне вероятен.

Прогноз и ставки на матч «Смолевичи» — «Динамо-Брест»

Разумеется, действующий чемпион страны выйдет на игру с аутсайдером чемпионата Беларуси фаворитом. «Динамо-Брест» набрал неплохой ход, хоть и не избавился от всех проблем. Однако, на наш взгляд, «Смолевичи» на своём поле сумеют доставить гостям неприятности. В предыдущих трёх домашних матчах они оформили целых девять мячей, а две недавние победы должны придать уверенности.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.83.