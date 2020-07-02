«Сельта» — «Бетис». Прогноз: Смолов, Нолито и Аспас ответят на позорные 1:5 от «Мальорки»

4 июля «Сельта» и «Бетис» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Бетис»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 4 июля «Сельта» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча Примеры «Сельта» — «Бетис» (04.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Шесть полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей на исправление ситуации становится всё меньше. Программа 34-го тура испанской Примеры продолжится в субботу, 4 июля, тремя матчами. Самый ранний из них начнётся в 18:00 мск.

В Виго местная «Сельта» на стадионе «Балаидос» будет выяснять отношения с «Бетисом». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, да и в целом проводят сезон ниже ожиданий. Севильцы явно рассчитывали побороться за еврокубки, но вместо этого плотно увязли в середине.

Рестарт первенства полностью провален, в шести поединках удалось зацепить всего четыре очка. Причем все они были взяты в родных стенах: 2:2 с «Гранадой» и 1:0 с «Эспаньолом». В остальных случаях поживиться оказалось нечем — 0:2 от «Севильи», 0:1 от «Атлетика» из Бильбао, 2:4 от «Леванте» и 0:2 от «Вильярреала».

«Жирона» — «Сарагоса». Прогноз: Сапатер, Кагава и Стуани помогут зайти коэффициенту 2.36 Жирондинцы после рестарта сезона ушли с поля без голов в четырёх матчах из пяти.

Впрочем, борьба за выживание зелёно-белым не грозит, поскольку в первой части сезона они выступали неплохо и создали солидный задел. На данный момент они располагаются на 13-м месте в чемпионате Испании, имея в активе 37 очков. Отрыв от зоны вылета составляет восемь баллов. За пять туров аутсайдерам столько не отыграть.

А вот «Сельта» чувствует себя менее комфортно. Здесь результаты, напротив, стабилизировались. В 11 предыдущих турах состоялись всего два поражения при четырёх победах и пяти ничьих — более чем достойно. До минувшего вторника дела вообще шли замечательно.

«Кельты» хлопнули «Алавес» (6:0) и «Реал Сосьедад» (1:0), а затем сыграли вничью с «Барселоной» (2:2). Больше того — в концовке они имели отличную возможность вырвать победу. Похоже, этот отрезок отнял слишком много сил и эмоций, ведь в 33-м туре команда позорно проиграла «Мальорке» (1:5).

«Чарльтон» — «Миллуолл». Прогноз: Макгиди даст зайти коэффициенту 2.46 в матче Чемпионшипа В трёх матчах после рестарта сезона «красные дрозды» набрали семь очков.

В принципе, такого счёта она не заслуживала, просто у «островитян» залетело практически всё (пять голов с семи попаданий в створ). И всё же это натуральная пощёчина, на которую нужно отвечать. К тому же поражение от прямого конкурента обострило борьбу за выживание: клуб из Виго идёт 17-м, открывающая зону вылета «Мальорка» отстаёт на пять пунктов.

То есть никаких проблем с мотивацией и злостью у хозяев быть не должно. А «Бетису» уже ничего не надо, он просто доигрывает сезон, чтобы потом как можно быстрее его забыть. Удивительно, что букмекеры не ждут от матча голов, поскольку в четырёх из пяти предыдущих случаев проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча».

Сейчас на неё дают прекрасный коэффициент 2.40. Даже классический верх оценён в 2.12. Также нам нравится вариант 1Х + обе забьют за 2.38. Логика простая: у «кельтов» преимущество в мотивации и своё поле, а «Бетис» в принципе часто пробивает верх. Свой гол гости наверняка найдут, но злые хозяева их просто так не отпустят.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Бетис» 4 июля

«Бетис» спокойно доигрывает сезон и ни на что не претендует, а вот «Сельта» опережает зону вылета всего на пять очков. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч прошла ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 гола». Гости в принципе достаточно забивают, но «кельтам» победа нужнее. Ждём, что хозяева зацепятся за очки, а в матче будет как минимум два-три гола.

Ставка: «Сельта» не проиграет + обе забьют за 2.38.