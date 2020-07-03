«Динамо» — «Арсенал». Прогноз: Шунин, Комличенко и Жоаозиньо забудут о Лиге Европы

4 июля «Динамо» и «Арсенал» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 4 июля «Динамо» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Динамо» — «Арсенал» Тула (04.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 4 июля, пятью матчами. Самый ранний из них стартует в 16:30 в Москве, где местное «Динамо» примет «Арсенал».

Соперники определённо не лучшим образом провели рестарт сезона. Бело-голубые разжились в двух турах двумя очками, скатав ничьи с ЦСКА (0:0) и «Сочи» (1:1). В первом случае получилась образцово равная игра на три результата. При доле везения победить мог любой, но мирный исход оказался наиболее справедливым.

А вот в Сочи до победы не хватило совсем чуть-чуть. Динамовцы вышли вперёд на исходе часа игры, однако команду подвёл Тони Шуньич. Защитник получил вторую жёлтую карточку на 73-й минуте (что интересно, в обоих случаях он ударил по ногам Александра Кокорина) и оставил партнёров в меньшинстве.

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Дальше «горожане» приободрились, добавили в активности и добились-таки своего. Уже в компенсированное время Кокорин сравнял счёт с пенальти. Шансы подопечных Кирилла Новикова зацепиться за еврокубки заметно уменьшились: с 32 очками они занимают восьмую строчку, отставая от идущего пятым ЦСКА на восемь баллов. Правда, при игре в запасе.

А вот у тульского «Арсенала» всё гораздо печальнее. Накануне здесь сменили главного тренера — Игорь Черевченко покинул занимаемый пост из-за пятого поражения подряд. После паузы состоялись две встречи. Сперва не удалось справиться с только вышедшим с карантина «Ростовом» (1:2), который находился в плохой физической форме, но удержал преимущество.

А дальше произошло домашнее поражение от «Ахмата» (1:3) — два мяча к середине первого тайма, несколько упущенных моментов, единственный гол забили на 92-й минуте. Болельщики призывали футболистов сражаться за город, но это ничего не изменило. Теперь «канонирам» придётся забыть о еврокубках и смотреть вниз.

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28 очков в 25 турах, 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пять баллов форы от открывающих зону вылета «Крыльев Советов». Вроде бы «Динамо» по всем фронтам смотрится солиднее: баланс удалось нащупать, состав по мере возможностей укрепился, да и качество футбола на некоторых отрезках приятно радует глаз.

Однако увольнение Черевченко запутывает ситуацию. Скажем, «Крылья Советов» после ухода Миодрага Божовича сыграли в гостях вничью с «Локомотивом» (1:1), остановившись в паре минут от победы. Да и статистика очных встреч на стороне туляков. В шести предыдущих случаях они уступили лишь однажды.

Последний момент — бело-голубые посредственно выступают в родных стенах и очень мало забивают. Всего три победы в 12 домашних матчах при разнице голов 10:13 — результат откровенно слабый. Давать меньше двойки на хозяев на таком фоне несколько сомнительно.

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Скорее всего, игра пойдёт с территориальным преимуществом москвичей, но свои шансы «канониры» непременно получат. Время от времени в обороне «Динамо» случаются сбои. Мы бы выбирали между классическим Х2 за 2.07 и ИТМ 1.5 гола хозяев за 1.82.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» 4 июля

«Арсенал» потерпел пять поражений подряд и сменил тренера, что сильно запутывает ситуацию. Обратимся к фактам. В шести предыдущих очных встречах бело-голубые победили лишь однажды. Кроме того, в 12 домашних матчах нынешнего сезона они добыли только три победы при разнице голов 10:13. На таком фоне логичнее сыграть от аутсайдера.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.07.

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