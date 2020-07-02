«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов

3 июля «Атлетико М» примет «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 15.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка»

Букмекеры не уверены, что матч Примеры «Атлетико Мадрид» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.

Анализ и прогноз матча «Атлетико М» — «Мальорка» (03.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после трёхмесячной паузы, а потому плотность оставшегося календаря запредельно высока. Программа 33-го тура завершится 2 июля тремя матчами, а уже 3 июля стартует 34-й тур. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Программу 34-го тура Ла Лиги выпала честь распечатать паре «Атлетико Мадрид» — «Мальорка». Столичный клуб после паузы выдаёт отличнейший отрезок. За шесть проведённых встреч ему удалось набрать 14 из 18 возможных очков.



Удачная серия подбросила «матрасников» на третью строчку. Сейчас у них 59 баллов после 33-х туров. Даже до идущей второй «Барселоны» не хватает аж 11 пунктов, поэтому думать о чём-то большем теперь не приходится. А вот отрыв от замыкающей четвёрку лидеров «Севильи» составляет всего два пункта, так что действовать придётся аккуратно.



У «Мальорки» положение дел диаметрально противоположное. На данный момент команда набрала лишь 29 баллов и задержалась в зоне вылета. От спасительной 17-й строчки, которую занимают Фёдор Смолов и «Сельта», её отделяют целых пять пунктов. Так что за пять туров до конца сезона придётся непросто, каждая ошибка способна стать последней.

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После паузы аутсайдер набрал лишь четыре из 18 возможных баллов. Ничья пришлась на соседа по турнирной таблице «Леганес» (1:1), а вот победа, к слову, на «Сельту» (5:1). Впрочем, остальные четыре поединка «островитяне» продули с общим счётом 1:10.



Теперь «Мальорке» предстоит выезд к «Атлетико Мадрид». С 2006 гола соперники успели встретиться в Мадриде семь раз. За это время АТМД не потерпел ни одного поражения: две игры он выиграл, а остальные пять завершились вничью. Как видно, цифры дают аутсайдеру шанс.



Однако в этот раз зацепиться за очки «Мальорке» будет непросто. Дело в том, что она занимает последнее место в чемпионате Испании по набранным очкам на выезде. За 16 матчей случилось аж 13 поражений. При этом забить получилось только 13 мячей.

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Для априори закрытого «Атлетико», который даже от «Барселоны» не пропустил с игры, едва ли это станет проблемой. Тем более «матрасники» входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома, потерпев всего одно поражение и пропустив лишь 10 голов за 16 встреч. Статистика убойная.

На таком фоне можно подумать над П1 всухую за коэффициент 1.77. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча, на него букмекеры дают коэффициент 1.90. Большого количества голов не ждём, но разница в исполнительском мастерстве наверняка проявится.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Мальорка»

Согласно статистике личных встреч, «Мальорка» довольно часто добивается результата в поединках с «Атлетико». Однако теперь ей сделать это будет затруднительно. Мадридцы после паузы очень хороши, а «островитяне» занимают последнюю строчку в Примере по набранным очкам на выезде. При таких раскладах мы бы проверили П1 всухую.



Ставка: победа «Атлетико» всухую за коэффициент 1.77.