«Атлетико» — «Мальорка». Прогноз: Симеоне, Диего Коста и Коке приблизятся к Лиге чемпионов

3 июля «Атлетико М» примет «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 15.25.
Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка»
Букмекеры не уверены, что матч Примеры «Атлетико Мадрид» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36.
Анализ и прогноз матча «Атлетико М» — «Мальорка» (03.07.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после трёхмесячной паузы, а потому плотность оставшегося календаря запредельно высока. Программа 33-го тура завершится 2 июля тремя матчами, а уже 3 июля стартует 34-й тур. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Программу 34-го тура Ла Лиги выпала честь распечатать паре «Атлетико Мадрид» — «Мальорка». Столичный клуб после паузы выдаёт отличнейший отрезок. За шесть проведённых встреч ему удалось набрать 14 из 18 возможных очков.
Удачная серия подбросила «матрасников» на третью строчку. Сейчас у них 59 баллов после 33-х туров. Даже до идущей второй «Барселоны» не хватает аж 11 пунктов, поэтому думать о чём-то большем теперь не приходится. А вот отрыв от замыкающей четвёрку лидеров «Севильи» составляет всего два пункта, так что действовать придётся аккуратно.
У «Мальорки» положение дел диаметрально противоположное. На данный момент команда набрала лишь 29 баллов и задержалась в зоне вылета. От спасительной 17-й строчки, которую занимают Фёдор Смолов и «Сельта», её отделяют целых пять пунктов. Так что за пять туров до конца сезона придётся непросто, каждая ошибка способна стать последней.
После паузы аутсайдер набрал лишь четыре из 18 возможных баллов. Ничья пришлась на соседа по турнирной таблице «Леганес» (1:1), а вот победа, к слову, на «Сельту» (5:1). Впрочем, остальные четыре поединка «островитяне» продули с общим счётом 1:10.
Теперь «Мальорке» предстоит выезд к «Атлетико Мадрид». С 2006 гола соперники успели встретиться в Мадриде семь раз. За это время АТМД не потерпел ни одного поражения: две игры он выиграл, а остальные пять завершились вничью. Как видно, цифры дают аутсайдеру шанс.
Однако в этот раз зацепиться за очки «Мальорке» будет непросто. Дело в том, что она занимает последнее место в чемпионате Испании по набранным очкам на выезде. За 16 матчей случилось аж 13 поражений. При этом забить получилось только 13 мячей.
Для априори закрытого «Атлетико», который даже от «Барселоны» не пропустил с игры, едва ли это станет проблемой. Тем более «матрасники» входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома, потерпев всего одно поражение и пропустив лишь 10 голов за 16 встреч. Статистика убойная.
На таком фоне можно подумать над П1 всухую за коэффициент 1.77. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча, на него букмекеры дают коэффициент 1.90. Большого количества голов не ждём, но разница в исполнительском мастерстве наверняка проявится.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Мальорка»
Согласно статистике личных встреч, «Мальорка» довольно часто добивается результата в поединках с «Атлетико». Однако теперь ей сделать это будет затруднительно. Мадридцы после паузы очень хороши, а «островитяне» занимают последнюю строчку в Примере по набранным очкам на выезде. При таких раскладах мы бы проверили П1 всухую.
Ставка: победа «Атлетико» всухую за коэффициент 1.77.
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